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Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, дисквалифицировавшего его на шесть матчей, три из которых условно с испытательным сроком до конца сезона-2018/19.

Карпин выражал несогласие с действиями арбитров и был удален в конце матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1). КДК постановил, что тренер намеренно толкнул резервного судью. Также Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей.

"А что тут комментировать? И так все ясно. Все довольны, все счастливы, КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус. Хотел бы только поблагодарить резервного арбитра за то, что удержался на ногах и не упал после моего «намеренного толчка", - цитирует Карпина Sport24.
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 17:10
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#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:14)
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Болеет за:
«Спартак»
КДК в своем репертуаре, 6 матчей - это половина второго этапа, не круто ли?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 17:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Если упал, то В.Карпину был бы "пожизненный цак с гвозьдями".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 17:18)
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online

В скором времени, сэр, даже пылинка собъет с ног этих , с позволения сказать служителей Фемиды и Мельпомены . В народе их называют 321 , народ никогда не ошибается.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  ЗАУР  СПБ (Сегодня, 17:16)
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online
Болеет за:
«Спартак» Нч
просто Ростов стал конкурентом, некоторым клубам.вот кдк и стал отрабатывать заказ некоторых клубов.
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
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