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Дмитрий Тарасов провел бой против своего друга рэпера (видео)

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов провел бой со своим другом, рэпером Александром Тарасовым, известным как T-killah.

"Было 3 раунда. Весовая категория до 90 кг! Как вы думаете, кому наш тренер отдал победу? Братан, просто ты делал видео, поэтому люди будут думать, что ты выиграл. Я жду еще бой и снимаю я. И шлем уберем, а то как баба кричал: только в шлеме буду", – написал футболист в инстаграме.

Теги: Тарасов
Сегодня, 12:28
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 13:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может хватит околофутбольного мусора на сайте?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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