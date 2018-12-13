Дмитрий Тарасов провел бой против своего друга рэпера (видео)

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов провел бой со своим другом, рэпером Александром Тарасовым, известным как T-killah."Было 3 раунда. Весовая категория до 90 кг! Как вы думаете, кому наш тренер отдал победу? Братан, просто ты делал видео, поэтому люди будут думать, что ты выиграл. Я жду еще бой и снимаю я. И шлем уберем, а то как баба кричал: только в шлеме буду", – написал футболист в инстаграме.