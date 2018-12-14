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Адвокат Кокорина: cогласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась на тему того, что футболиста должны немедленно освободить из СИЗО.

"Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу.

Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых. Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности", — написала Стукалова в инстаграме.
Теги: Кокорин
Сегодня, 21:05
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#23  Сибирячок   (Сегодня, 22:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Роман Евсеенко
Сибирячок,
Самое интересное не то что ты написал,а то что ты мразь какой свет не видывал.выходит так?

И ты тупой....
Б л я д ь, вы читать то хоть умеете?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#22  Роман Евсеенко   (Сегодня, 22:10)
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Сибирячок,
Самое интересное не то что ты написал,а то что ты мразь какой свет не видывал.выходит так?
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#21  utekay  Россия (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да выпускайте уже, уж больно хочется на реакцию свиней посмотреть, как у них.....

как то не очень хочется confused они и так смердят, аж глаза разъедает, а уж ежели пойдёт реакция...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#20  Сибирячок   (Сегодня, 22:02)
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Болеет за:
«Спартак»
С первого дня пишу про продажность и ангажированность наших судов, следователей и телефонном праве. Пишу об этом до сих пор.

писи: Кокорин и Мамаев вместе со своей шоблой при этом тоже мрази.

И те, кто их здесь представляет великомученниками - тоже мрази из мразей.

Самое смешное, что всё идёт так, как я расписал.
Я говорил, что они будут сидеть?
Сидят.
Я писал, что дело затягивают специально?
Затягивают.
Я писал, что они получат ровно столько, сколько в СИЗО отсидели?
Получат!
Я писал даже причины, по которым это происходит. Но вам дебилам читать и включать память со своим тухлым мозгом не получается.

Никогда не будет по вашему, потому что вы тупые. Просто тупые!

И да. Можете минусы ставить столько, сколько злобы есть. Но вы тупые.
А я в этой гнилой правоохранительной среде варился.

И последнее. Стукачей прошу прямо сейчас стучать во все колокола. Админу, модеру, ООН, Лигу Наций и ФИФА.



Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 21:53)
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Цитата: Kolpino2
Слушай, а не может такого быть, сидят, пока СБ Газпрома не нароет на "пострадавших"? Одно дело - чиновника, другое - нехорошего человека, обсуждающего нехорошее дело в кафе (возможно, суть разговора по губам читали). Коко - выпускают, Пак - на историческую родину доживать век в достатке.Сибирячок,
Судя по флюгерству, эксперт, "до которого дошли деньги" - лично ты.




Не совсем понимаю. То есть как говорят свинейские идеологи, Газпром всесилен их борщ хорош. Но по действительности отменные игроки находятся в заключении а гандоны и их СМИ писдят. Вот такое мнение кота.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:50)
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Болеет за:
«Спартак»
аж заинтриговали. синяк не синяк, а родимое пятно ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#17  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49)
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Цитата: yuri
ет, сэр. Гандонистое правительство не даст, пожалуй право на изменение наказания тех кто уипал стулом их представителей.

Слушай, а не может такого быть, сидят, пока СБ Газпрома не нароет на "пострадавших"? Одно дело - чиновника, другое - нехорошего человека, обсуждающего нехорошее дело в кафе (возможно, суть разговора по губам читали). Коко - выпускают, Пак - на историческую родину доживать век в достатке.Сибирячок,
Судя по флюгерству, эксперт, "до которого дошли деньги" - лично ты.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#16  murchelo06  Magas (Сегодня, 21:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да выпускайте уже, уж больно хочется на реакцию свиней посмотреть, как у них.....

пс: кто хочет, пусть сам закончит фразу.

так посмотри на себя в зеркало ты и есть свинья
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Да выпускайте уже, уж больно хочется на реакцию свиней посмотреть, как у них.....

пс: кто хочет, пусть сам закончит фразу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 21:33)
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Цитата: Сибирячок
Кстати, в отличие от всех остальных участников аферы, судмедэксперт самое слабое звено. Его точно можно посадить за искажение экспертизы.

Нет, сэр. Гандонистое правительство не даст, пожалуй право на изменение наказания тех кто уипал стулом их представителей. В любых других случаях всё было бы иначе. Поэтому то власть страшно далека от народа. Хоть с орденами , хоть без.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Кристоф   (Сегодня, 21:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: casabl
Освобождают от наказания тех ( по итогам судмедэкспертизы) тех, кого признали невменяемым на момент совершения преступления.

Иногда вроде еще и беременных - там вроде от тяжести статьи зависит. Вдруг окажется что Александр беременный. Вот тогда будет интрига - а кто же отец?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#12  utekay  Россия (Сегодня, 21:31)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
ломка?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 21:29)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, в отличие от всех остальных участников аферы, судмедэксперт самое слабое звено. Его точно можно посадить за искажение экспертизы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  casabl   (Сегодня, 21:29)
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  •  (4)

Освобождают от наказания тех ( по итогам судмедэкспертизы) тех, кого признали невменяемым на момент совершения преступления.
Это имеется в виду?
Но это решает суд и только.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#9  m7_rf7   (Сегодня, 21:28)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Десяток сборов им надо провести в камере. 5 летних и 5 зимних.


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После угроз Глушакова в адрес жены задумываюсь сменить аватарку.
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:28)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще по моему разумению должно было быть так. Выпустить под залог, через 2 недели суд и условный срок 2 года со штрафом в пользу государства. Ущерба у терпил нет никакого. Ну на край по 10 000 на моральный ущерб. Всё!!!

Возьмите меня Федеральным судьёй!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Савелий  Россия (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (4)

Судмедэксперты долго торговались? И......, приняли предложение..((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Им на проведение экспертизы потребовалось больше двух, Карл!!! двух месяцев. Это просто ***.
Не, я знаю всю мерзость наших судов и следователей, но даже я в шоке. Эта власть обречена на крах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 21:22)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
До начала тренировочных сборов нельзя выпускать, опять влипнут куда-нибудь.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 21:13)
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: dobr25
Пиши по-русски уже

Эти дегенеративные далекие от народа журналистишки, водители и китайцы- думают что поймали бога за яйца? Куй им всем сметаной по харям. Так по-русски , сэр?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:13)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dobr25
Цитата: yuri
Китайская морда упелась рогами в стену.

Пиши по-русски уже

пак решил показать свою власть. изначально было ясно что сизо это показательная порка. имела места обычная драка. за то что за языком не следят и те и другие


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 21:09)
  • 0
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: yuri
Китайская морда упелась рогами в стену.

Пиши по-русски уже


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 21:08)
  • 0
  •  (10)
online

Китайская морда упелась рогами в стену.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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