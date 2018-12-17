Гендиректор "Анжи": ситуация банально проста - у нас нет денег

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситуации в клубе.По его словам, у махачкалинцев нет денег, чтобы расплатиться по долгам.– Этот трансфер на перспективу. Мы не можем заявить его для участия в чемпионате, пока нам не откроют заявку.– Могу подтвердить, что клуб должен Скрипченко три миллиона рублей. Вадим Викторович не стал ждать, когда у клуба появятся деньги, наладится ситуация, и сейчас во второй раз подал заявление в палату РФС. Это его право. Но мы не платим ему не из принципа, не из-за того, что он не нравится мне или президенту клуба. Ситуация банально проста – у нас нет денег.– Сначала штраф был 100 тысяч рублей, сейчас он составит уже 500 тысяч. В дальнейшем же, через определенный момент времени, с клуба, действительно, по регламенту могут снять очки. Надеюсь, что этого не случится.