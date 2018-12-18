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Дмитрий Парфенов: ментально "Урал" готов к выходу в еврокубки, осталось подкрепить это игрой

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что команда настроена бороться за выход в еврокубки.

"Игроки очень хотят попасть в еврокубки, как и руководство. И болельщики этого ждут. Ментально мы к этому готовы, осталось подкрепить игрой и результатом", - сказал Парфенов в эфире программы "Футбол России".

После 17 туров "Урал" занимает в таблице РПЛ 9-е место.
Теги: Урал Парфенов
Сегодня, 09:51
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