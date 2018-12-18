Тезка великого гонщика. В "Спартаке" нашли замену Комбарову

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Фото: Smotrisport

«Красно-белые» подписали молодого бразильского защитника. Рассказываем, кто такой Айртон Лукас Дантас, и пытается предугадать, сумеет ли он выиграть конкуренцию у российского Короля навесов.Айртону 21 год. На высоком уровне он провёл только один сезон – не так давно завершившийся чемпионат Бразилии. До этого защитник играл в бразильской Серии B за клуб под названием «Лондрина». Там он доказывал свою состоятельность боссам из «Флуминенсе».Айртон игрок левого края, но действовать он может как при системе с тремя центральными защитниками, так и с двумя. Больше он привык к стандартной формации, хотя и с обязанностями латераля справляется без колоссальных потерь в качестве.Громким трансфер «Спартака» не назовёшь. Защитника берут явно на вырост. В этом плане довольно сомнительно эта сделка выглядит с финансовой точки зрения. Но об этом позже – когда мы разберёмся в сильных и слабых сторонах бразильца.Главные достоинства молодого футболиста кроются в физических данных: отличная работоспособность, необходимая для фланговых игроков, очень крутой рывок – главное достоинство Айртона, - уверенная борьба и хороший дриблинг. Если брать эти компоненты, потенциал у бразильца действительно неплохой.Все эти качества будут особенно полезны при ситуациях, когда Лукасу придётся рассчитывать только на себя: обыгрывать и продвигать мяч без помощи партнёров. Футболист с такими умениями будет очень полезен для команды Олега Кононова. В том же «Арсенале», последнем клубе нынешнего тренера «Спартака», атакующая мощь крылась в индивидуальных действиях Мирзова и Бакаева. Строгая система не совсем то, что любит Кононов: он предпочитает давать игрокам свободу.Но это не означает, что у игроков Кононова вообще нет никакого плана. Его «Спартак» предпочитает действовать в атаке агрессивно, насыщать зоны перед штрафной площадью соперника для возможности передвигать мяч вдоль штрафной и искать моменты для создания острой ситуации. В этом плане атакующий крайний защитник крайне важен.Здесь возникают проблемы. Взаимодействие с партнёрами у Айртона много хуже. Главная причина - недостаточная скорость принятия решений, плохое видение поля. Из-за этого бразильский защитник часто предпочитает не искать сложных для него путей и рассчитывает только на свои силы; особенно это проявляется, когда игрок оказывается под прессингом. Заряженность на обыгрыш, безусловно, хорошее качество, тем более, редкое для нашего чемпионата, но продуктивность в отдельных моментах из-за этого наверняка будет страдать.Раз мы уже начали о слабостях Айртона, добавим сюда и психологический аспект. Лукас настоящий бразилец – как в хорошем, так и в плохом смысле. Последнее сказывается на стабильности и концентрации. Защитник нередко выключается из эпизодов, иногда не успевает возвращаться из атаки и оставляет открытой зону, не может провести длительный отрезок на должном уровне: неизбежно возникают провисания.Мельгарехо, который при Каррере иногда заменял Комбарова, используется Кононовым на другой позиции – в полузащите. Так что Лоренсо можно отмести сразу. Есть вероятность того, что он вновь окажется на краю обороны, но скорее всего это случится только по необходимости.Так что сравнивать мы будем только с Комбаровым.Из очевидного: возраст. Комбаров на десять лет старше Айртона. Он, конечно, гораздо опытнее и умнее, играл в еврокубках и всю свою жизнь выступает в чемпионате России, но прогрессировать дальше у него просто не получится. Какое-то время Комбаров сможет держаться на своём уровне, а дальше будет давать команде всё меньше.Бразилец же расцветает. Предполагать сложно, но он может вырасти и в полноценную звезду. Лишь потому, что у Айртона есть потенциал, ставить его выгоднее.Новичок «красно-белых» чаще обводит, он лучше в борьбе и быстрее, но вот если говорить о вовлечённости в игру, Комбаров своего визави превосходит. Не говоря уже о тактической выучке: Айртон имеет привычку выдергиваться на игрока с мячом и рушить всю оборонительную конструкцию.Надо помнить в том числе о лимите на легионеров. Мы давно и страстно мечтаем о иных форматах ограничения иностранных футболистов (имеется в виду лимит на заявку), но когда это решение будет приятно, возможно, ни Айртона, ни Кононова в Москве уже не будет.И здесь ещё вопрос адаптации. Насколько быстро игрок из Бразилии привыкнет к нашей кухне, полям, соперникам и вообще специфике чемпионата? Да и вообще, привыкнет ли? Комбарову таких испытаний преодолевать не нужно.Любопытно посмотреть, что же будет с Кононовым, если он сделает выбор в пользу иностранца. По назначении в «Спартак» тренер сразу дал понять, что он на стороне русского костяка, хорошо известного в интернете под названием ОПГ «Ромашка». Вполне может произойти и так, что Кононов, как ранее Каррера, потеряет поддержку в команде.Но в том случае, если ситуация внутри команды настолько серьёзная, Кононов не пожалеет, что его снимут. Лучше ехать обратно в Грозный, чем работать в таких условиях.В интернете мелькают данные о суммах порядка 7-8 миллионов евро. Это существенный перебор. Либо цифры неверны, либо «Спартак» очень переплатил: бразильцы такого уровня уезжают в Старый Свет обычно за куда меньшие деньги.Впрочем, возможность того, что Айртон свой потенциал в России всё-таки реализует, есть. Если это произойдёт, никто и не будет вспоминать о неоправданно высокой стоимости.А вот если Айртон окажется очередным Педро Рошей, селекционная служба «Спартака» получит новую волну ненависти.