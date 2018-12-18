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Тезка великого гонщика. В "Спартаке" нашли замену Комбарову

«Красно-белые» подписали молодого бразильского защитника. Рассказываем, кто такой Айртон Лукас Дантас, и пытается предугадать, сумеет ли он выиграть конкуренцию у российского Короля навесов.


Айртону 21 год. На высоком уровне он провёл только один сезон – не так давно завершившийся чемпионат Бразилии. До этого защитник играл в бразильской Серии B за клуб под названием «Лондрина». Там он доказывал свою состоятельность боссам из «Флуминенсе».

Айртон игрок левого края, но действовать он может как при системе с тремя центральными защитниками, так и с двумя. Больше он привык к стандартной формации, хотя и с обязанностями латераля справляется без колоссальных потерь в качестве.

Громким трансфер «Спартака» не назовёшь. Защитника берут явно на вырост. В этом плане довольно сомнительно эта сделка выглядит с финансовой точки зрения. Но об этом позже – когда мы разберёмся в сильных и слабых сторонах бразильца.

Сила и скорость

Главные достоинства молодого футболиста кроются в физических данных: отличная работоспособность, необходимая для фланговых игроков, очень крутой рывок – главное достоинство Айртона, - уверенная борьба и хороший дриблинг. Если брать эти компоненты, потенциал у бразильца действительно неплохой.

Все эти качества будут особенно полезны при ситуациях, когда Лукасу придётся рассчитывать только на себя: обыгрывать и продвигать мяч без помощи партнёров. Футболист с такими умениями будет очень полезен для команды Олега Кононова. В том же «Арсенале», последнем клубе нынешнего тренера «Спартака», атакующая мощь крылась в индивидуальных действиях Мирзова и Бакаева. Строгая система не совсем то, что любит Кононов: он предпочитает давать игрокам свободу.

Тезка великого гонщика. В "Спартаке" нашли замену Комбарову

Фото: @fcsm_official Twitter

Но это не означает, что у игроков Кононова вообще нет никакого плана. Его «Спартак» предпочитает действовать в атаке агрессивно, насыщать зоны перед штрафной площадью соперника для возможности передвигать мяч вдоль штрафной и искать моменты для создания острой ситуации. В этом плане атакующий крайний защитник крайне важен.

Что с командными действиями

Здесь возникают проблемы. Взаимодействие с партнёрами у Айртона много хуже. Главная причина - недостаточная скорость принятия решений, плохое видение поля. Из-за этого бразильский защитник часто предпочитает не искать сложных для него путей и рассчитывает только на свои силы; особенно это проявляется, когда игрок оказывается под прессингом. Заряженность на обыгрыш, безусловно, хорошее качество, тем более, редкое для нашего чемпионата, но продуктивность в отдельных моментах из-за этого наверняка будет страдать.

Раз мы уже начали о слабостях Айртона, добавим сюда и психологический аспект. Лукас настоящий бразилец – как в хорошем, так и в плохом смысле. Последнее сказывается на стабильности и концентрации. Защитник нередко выключается из эпизодов, иногда не успевает возвращаться из атаки и оставляет открытой зону, не может провести длительный отрезок на должном уровне: неизбежно возникают провисания.

На позиции левого защитника уже есть Комбаров и Мельгарехо

Мельгарехо, который при Каррере иногда заменял Комбарова, используется Кононовым на другой позиции – в полузащите. Так что Лоренсо можно отмести сразу. Есть вероятность того, что он вновь окажется на краю обороны, но скорее всего это случится только по необходимости.
Так что сравнивать мы будем только с Комбаровым.

Из очевидного: возраст. Комбаров на десять лет старше Айртона. Он, конечно, гораздо опытнее и умнее, играл в еврокубках и всю свою жизнь выступает в чемпионате России, но прогрессировать дальше у него просто не получится. Какое-то время Комбаров сможет держаться на своём уровне, а дальше будет давать команде всё меньше.

Бразилец же расцветает. Предполагать сложно, но он может вырасти и в полноценную звезду. Лишь потому, что у Айртона есть потенциал, ставить его выгоднее.



Фото: Smotrisport

Новичок «красно-белых» чаще обводит, он лучше в борьбе и быстрее, но вот если говорить о вовлечённости в игру, Комбаров своего визави превосходит. Не говоря уже о тактической выучке: Айртон имеет привычку выдергиваться на игрока с мячом и рушить всю оборонительную конструкцию.

Надо помнить в том числе о лимите на легионеров. Мы давно и страстно мечтаем о иных форматах ограничения иностранных футболистов (имеется в виду лимит на заявку), но когда это решение будет приятно, возможно, ни Айртона, ни Кононова в Москве уже не будет.

И здесь ещё вопрос адаптации. Насколько быстро игрок из Бразилии привыкнет к нашей кухне, полям, соперникам и вообще специфике чемпионата? Да и вообще, привыкнет ли? Комбарову таких испытаний преодолевать не нужно.

Любопытно посмотреть, что же будет с Кононовым, если он сделает выбор в пользу иностранца. По назначении в «Спартак» тренер сразу дал понять, что он на стороне русского костяка, хорошо известного в интернете под названием ОПГ «Ромашка». Вполне может произойти и так, что Кононов, как ранее Каррера, потеряет поддержку в команде.

Но в том случае, если ситуация внутри команды настолько серьёзная, Кононов не пожалеет, что его снимут. Лучше ехать обратно в Грозный, чем работать в таких условиях.

Стоило оно того?

В интернете мелькают данные о суммах порядка 7-8 миллионов евро. Это существенный перебор. Либо цифры неверны, либо «Спартак» очень переплатил: бразильцы такого уровня уезжают в Старый Свет обычно за куда меньшие деньги.

Впрочем, возможность того, что Айртон свой потенциал в России всё-таки реализует, есть. Если это произойдёт, никто и не будет вспоминать о неоправданно высокой стоимости.

А вот если Айртон окажется очередным Педро Рошей, селекционная служба «Спартака» получит новую волну ненависти.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Заглавное фото: @fcsm_official Twitter
Теги: Спартак Айртон Комбаров Д Мельгарехо Каррера Кононов
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#2  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:01)
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  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
На замену Комбарову можно взять было и меня.
Точно не хуже.
Старый, одноногий, 54 года.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:46)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Срочно в музей... и на борщ)) И сразу - трендеть о былом величии клуба smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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