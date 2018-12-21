Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ольга Голодец: прошедший год стал очень успешным для всего российского спорта

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 2018 год стал для российского спорта успешным.

"2018 год стал очень успешным для всего российского спорта. Прежде всего речь идет о чемпионате мира по футболу, это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и иностранцев к нашей стране. Организация и те нововведения, которые были внедрены во время чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами.

В этом году российские спортсмены на различных международных турнирах завоевали 146 золотых медалей. Это блестящий результат", – сказала Голодец на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ.

ТАСС
Сегодня, 11:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 12:26)
  • 0
  •  (0)

НЕ люблю людей ...около СПОРТА...кто она в спорте...да и людей жополизов , как третьяк то же не люблю... а уважаю таких как ТИХОНОВ...БИАТЛОНИСТ И ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.