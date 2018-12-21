Ольга Голодец: прошедший год стал очень успешным для всего российского спорта

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 2018 год стал для российского спорта успешным."2018 год стал очень успешным для всего российского спорта. Прежде всего речь идет о чемпионате мира по футболу, это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и иностранцев к нашей стране. Организация и те нововведения, которые были внедрены во время чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами.В этом году российские спортсмены на различных международных турнирах завоевали 146 золотых медалей. Это блестящий результат", – сказала Голодец на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ.