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Ольга Голодец: РФС должен решить проблему с проведением футбольных матчей в холодный сезон

Российский футбольный союз (РФС) должен позаботиться о составлении календаря матчей российских лиг в холодный сезон, чтобы избежать проведения игр при низких температурах. Такое мнение выразила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в эфире телеканала "Россия-24".

Голодец уверена, что прошедший летом чемпионат мира по футболу в России задал высокие стандарты по проведению матчей и поменял отношение россиян к футболу. По ее мнению, российский футбол перешел "в новую лигу по уровню зрелища, по уровню привлечения зрителей, по уровню организации, по уровню стадионов". Как отметила Голодец, это выявило необходимость решить ряд проблем, в частности, с календарем проведения игр.

1 декабря в Красноярске при температуре воздуха минус 14,9 градуса состоялся матч чемпионата России по футболу между местным "Енисеем" и грозненским "Ахматом" (1:1). По действующему регламенту РФС, команда имеет право отказаться от участия в матче только при температуре минус 15 и ниже. В перерыве встречи вратарь "Енисея" Давид Юрченко назвал решение провести игру "издевательством над спортсменами и болельщиками".

"Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря. Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним", - сказала Голодец.

ТАСС
Сегодня, 18:35
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#1  nami-sv   (Сегодня, 19:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Календарь нужно составлять в Красноярске,на футбольном поле в январе.Чтобы думали..

Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря? А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча «Енисей» — «Ахмат» сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные: минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.Пышкин.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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