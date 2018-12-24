Ольга Голодец: РФС должен решить проблему с проведением футбольных матчей в холодный сезон

Российский футбольный союз (РФС) должен позаботиться о составлении календаря матчей российских лиг в холодный сезон, чтобы избежать проведения игр при низких температурах. Такое мнение выразила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в эфире телеканала "Россия-24".Голодец уверена, что прошедший летом чемпионат мира по футболу в России задал высокие стандарты по проведению матчей и поменял отношение россиян к футболу. По ее мнению, российский футбол перешел "в новую лигу по уровню зрелища, по уровню привлечения зрителей, по уровню организации, по уровню стадионов". Как отметила Голодец, это выявило необходимость решить ряд проблем, в частности, с календарем проведения игр.1 декабря в Красноярске при температуре воздуха минус 14,9 градуса состоялся матч чемпионата России по футболу между местным "Енисеем" и грозненским "Ахматом" (1:1). По действующему регламенту РФС, команда имеет право отказаться от участия в матче только при температуре минус 15 и ниже. В перерыве встречи вратарь "Енисея" Давид Юрченко назвал решение провести игру "издевательством над спортсменами и болельщиками"."Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря. Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним", - сказала Голодец.