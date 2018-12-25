"Спартак" сообщил Роману Ерёменко, что больше на него не рассчитывает

Руководство "Спартака" сообщило Роману Ерёменко и его представителям, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. Отмечается, что это связано с медицинским состоянием финна.Ерёменко в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл только четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.