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"Спартак" сообщил Роману Ерёменко, что больше на него не рассчитывает

Руководство "Спартака" сообщило Роману Ерёменко и его представителям, что московский клуб больше не рассчитывает на игрока.

Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. Отмечается, что это связано с медицинским состоянием финна.

Ерёменко в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл только четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Еременко
Вчера, 23:04
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14
(3)
#14  coban  сегодня (Сегодня, 00:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Magmus
с самого начала не понимал накой его брали?

Ну он умный..Опытный..
Ну что ещё.., краткосрочное соглашение, опять же..
Да в общем если бы не травма, то может быть и чё то там получилось бы..,но не получилось..
(Его ж не ссаными тряпками погнали)
Как то так..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#13  Magmus  Домодедово (Сегодня, 00:42)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
с самого начала не понимал накой его брали?


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#12  лад  USSR (Сегодня, 00:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА он однозначно не нужен.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#11  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
конкурента капитана слили даже толко не попробовав в деле
впрочем бардаку удивляться смысла нет


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#10  anonymous   (Сегодня, 00:07)
  • +3
  •  (3)

Цитата: Сержант
в динамо трудная ситуация-может примут.

у него белый билет уже, думаю в Финляндию поедет доигрывать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#9  Сержант  КМВ (Сегодня, 00:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
в динамо трудная ситуация-может примут.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#8  нетрал   (Вчера, 23:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
сейчас в мажется с горя и в глушь чухляшку свалит...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  anonymous   (Вчера, 23:44)
  • +3
  •  (5)

Ромка пошёл в Спартак т.к. ему больше зп предложили, но идти в свинарню это уже приговор, Ташаев тоже в акуе
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  Borg  Burg (Вчера, 23:33)
  • +2
  •  (6)

Ай ай, поматросили дамочку и бросили((( Да собственно и не матросили, так- побаловались. Совсем шлюшка в тираж вышла(((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#5  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:25)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
а зачем вообще было обнадёживать человека, этот совет директоров,

Интересно на чем ты делаешь выводы? на своих догадках? Ты же и близко не знаешь какая там ситуация? Но нет, дай поумничать. Если бы с Еременко было все нормально и он доказывал свою необходимость, вряд ли от него отказались бы. Просто мы не знаем и 20% правды и ее никто никогда не расскажет
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#4  Apant1   (Вчера, 23:23)
  • -1
  •  (3)

Очень печально, что какие то люди не имеющие к футболу никакого отношения, решают нужен футболист команде или не нужен. Хочется видеть умный футбол, но игроков способных его показывать убирают. Я конечно попробую посмотреть Спартак в начале второго круга, но возможно придётся переключится на Барселону. Я не буду болеть за команду из за одного названия, мне интересен футбол. Да ещё, неужели Кононову не нужен такой игрок?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Вчера, 23:17)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Видать, опять подсел на герыч, обстановка в Тарасовке к этому располагает. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Злой конь   (Вчера, 23:11)
  • +1
  •  (11)

Цитата: brysy
Уроды, а зачем вообще было обнадёживать человека, этот совет директоров, сами явно не дружат со своими медицинскими показаниями, связанными исключительно с головой.

да это просто самое настоящее свинство smile Но если честно, то еременко это заслужил, поделом наркоман проклятый smiley
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#1  brysy  москва (Вчера, 23:09)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Уроды, а зачем вообще было обнадёживать человека, этот совет директоров, сами явно не дружат со своими медицинскими показаниями, связанными исключительно с головой.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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