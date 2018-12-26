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Марио Фернандес стал самым дорогим игроком РПЛ, больше всех подорожал Никола Влашич

Портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков российской Премьер-лиги.

Сильнее всего в РПЛ подорожал полузащитник ЦСКА Никола Влашич - летом его оценивали в 10 млн евро, а теперь в 18 млн.

Одноклубник Влашича Марио Фернандес прибавил в цене 6 млн евро и со стоимостью в 26 млн стал самым дорогим игроком РПЛ.

Лучший бомбардир этого сезона Федора Чалов подорожал в два раза и теперь оценивается в 10 млн евро.

Transfermarkt
Теги: Фернандес Влашич Чалов
Сегодня, 13:15
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#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Влашич тем самым уплывает из нашего чемпа однозначно, действительно хороший и умный игрок. Один только вопрос, почему в Эвертоне ему не давали время? Видимо уровень РПЛ слишком низок, да и конкуренции в цска почти нет.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 14:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Borg
Да вроде было уже)) Весь новый ЦСКА подорожал почти в 2 раза.

повторение-мать учения)
P.s. просто автор новости болеет за цска и троллит хрюшек и бомжей по второму кругу))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Borg  Burg (Сегодня, 13:26)
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Да вроде было уже)) Весь новый ЦСКА подорожал почти в 2 раза.

Против фактов не поспоришь.

Символическая сборная РФПЛ первого круга чемпионата 2018-19 г.г.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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