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Шамиль Газизов: рассчитываю, что Живоглядов останется в "Уфе"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как его клуб будет действовать на трансферном рынке.

"Думаю, приобретения в это трансферное окно будут. Не хотелось бы акцентировать внимание на позициях, но нам точно нужен игрок атакующего плана. Команду покинут те, кто мало играет, чтобы у футболистов была игровая практика. Кого-то отдадим в аренду, кого-то просто отпустим. Сколько футболистов уйдет, смогу сказать только в январе.

Продажа Живоглядова? Мы все-таки рассчитываем, что он останется", — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что Живоглядовым интересуются "Спартак" и "Краснодар".

Sport24
Теги: Уфа Газизов Живоглядов
Сегодня, 13:34
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