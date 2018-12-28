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Источник: ЦСКА интересуется бразильским форвардом "Брюгге"

По информации Sport24, московский ЦСКА проявляет интерес к бразильскому нападающему "Брюгге" Уэсли.

Его контракт с бельгийским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 19 матчей в чемпионате Бельгии, стал автором семи забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами. Также на его счету два гола в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов этого сезона.
Теги: ЦСКА Брюгге
Сегодня, 19:54
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#5  CSKA_Best   (Сегодня, 21:03)
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Болеет за:
ЦСКА
Снайпс?
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 20:58)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
неплохой парень!Против Монако был на высоте


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24)
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Болеет за:
«Зенит»
все что дороже 5 это не про ЦСКА, там умеют считать деньги!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 20:22)
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА

Гинер и его команда за 10 лямов сумели обновить команду очень перспективными игроками.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Sammer   (Сегодня, 20:01)
  • 0
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online

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.


Бабаева не слышали про "10 млн."?)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
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