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Источники: Эмилиано Ригони может вернуться в "Зенит" в январе

Нападающий "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат "Зениту", может вернуться в Россию уже в январе.

По информации TMW, 25-летний аргентинец не будет включен в заявку на матч 19-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло", который состоится 29 декабря. Ригони также не был заявлен на матч 18-го тура серии А против "Ювентуса" (2:2).

В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за "Аталанту" и забил 3 гола.
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 21:41
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#3  СуперШтангист   (Сегодня, 23:14)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Старая новость. Есть свежак:
"Агент: Ригони покинет «Зенит»"

Есть суперсвежая новость: "Ригони: Я подписал пожизненный контракт с «Зенитом» и буду получать 30 млн. евро в год. Слава Миллеру!"
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Старая новость. Есть свежак:
"Агент: Ригони покинет «Зенит»"
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 22:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Огради, Господи, пожалей....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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