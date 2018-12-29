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Ростов-на-Дону Ахмат
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Итоги года. В России появилось футбольное шоу, которое интересно смотреть
Но в соответствии с духом времени появилось оно не на телеке, а в интернете: успевший поработать ведущим на Матч ТВ и Первом канале Евгений Савин накопил деньжат, поехал по стране в поисках интересных историй и сразу стал королем футбольного YouTube.
Федеральный спортивный канал старается разбавить компанию журналистов-дилетантов, в футбол не игравших, экспертами с большим футбольным прошлым. Канал идёт на поводу у публики, которая после любого не устроившего её высказывания включает режим «А кто такой этот Гуськов, чтобы так говорить? Он по мячу бил, в футбол играл?!»
Поэтому в эфире то и дело появляются спикеры вроде Дмитрия Булыкина, который исключительно благодаря своему опыту расскажет, что «Байер» – хорошая команда с хорошей инфраструктурой, что «Зенит» завтра будет биться и очень хочет победить, ну а по выбору состава тренеру виднее, мы же не находимся внутри команды.
Жека Савин изначально не мог стать таким душным персонажем из-за природной общительности и яркости, но вместо пустых имитаций экспертизы профессионала он выбрал наиболее подходящий ему развлекательный формат. Получалось неплохо ещё в программе «Культ Тура» с Юрием Дудём, потом Жека ушёл на Первый канал, где ведёт программу «Русский Ниндзя» и комментирует футбол, а осенью ворвался на территорию, где доминирует его старый знакомый Дудь.
Разумеется, всё заработало не просто так. Для успешности проекта нужно было подобрать классную команду (наверняка Савину помогают его знакомые по «Культ Тура»), неплохо вложиться на старте, но цель средства оправдала. 27 августа на канале «Красава» вышло первое видео, а сейчас у Савина уже 200 тысяч подписчиков и не менее 200 тысяч просмотров на каждом ролике.
И это не просто развлекалово: «Красава» освещает проблемы российского футбола, показывает, как надо и как не надо, круто попадает в инфоповоды заполняет ленты новостей спортивных сайтов выдержками из видосов.
У пилотного выпуска на данный момент 320 тысяч просмотров: внутри челлендж на Никольской с Владом Игнатьевым, разговор с Кержаковым, а также поездка в Пермь. Она и наиболее интересна: Савин говорит с бывшим президентом клуба Валерием Чупраковым и экс-защитником Алексеем Поповым, которые чётко обозначают причину гибели «Амкара». По их словам, президент клуба Геннадий Шилов давал займы клубу, не простил ему долги и не стал договариваться с краевыми властями. Шилов в разговоре с Савиным вину не признаёт.
На стыке лета и осени «Анжи» еле наскр на перелёты к местам проведения игр. Но это на основной состав наскри, молодёжка же каталась на автобусе. Парни 33 часа добирались в Уфу, а на матч с «Локомотивом» отправились из Дагестана вместе с Савиным. У атмосферного видео автобусной поездки почти полмиллиона просмотров. Мало того, неподалёку от стадиона автобус сломался, и парням, не получавшим зарплаты, пришлось добираться на арену на такси и играть почти сразу после приезда.
В 4-м выпуске Савин поговорил с тремя чемпионами Европы 2006 и попробовал выяснить, почему они так скатились. Если Игорь Горбатенко после долгих скитаний всё-таки закрепился в тульском «Арсенале» (единственный из той юношеской сборной игрок премьер-лиги), то самый непрофессиональный футболист мира по версии Леонида Слуцкого Дмитрий Рыжов играет в Тольятти в КФК за 30 тысяч рублей.
Нынешний розыгрыш кубка России скуп на сенсации, клубы премьер-лиги вдруг начали побеждать. Однако до 1/16 финала добралась такая команда, как «Чайка» из посёлка Песчанокопское Ростовской области. Савин приехал на игру с «Анжи», которую «Чайка» всё-таки проиграла 1:2, но от этого рассказ не становится менее вдохновенным. Успешный бизнесмен Андрей Чайка – Сергей Галицкий местного розлива, назвавший команду в честь своего отца. Конечно, масштабы пока не те, но «Чайка» готова развиваться. Таких людей, как Андрей Чайка, нашему футболу очень не хватает.
Следующие выпуски получили широкий резонанс. Во времена, когда Савин ещё неплохо играл в футбол, в премьер-лиге шумел нальчикский «Спартак» Юрия Красножана. «Красава» откопал звезду той команды Виктора Файзулина и прилетел в Кабардино-Балкарию вместе с Олегом Самсоновым, который бросил вызов Василию Уткину.
Экс-футболист обещал платить критиковавшему его комментатора 3 миллиона в месяц, если тот выполнит график тренировок Самсонова в «Краснодаре», но нарвался на жёсткий ответ Василия: «Ты выпал из состава «Краснодара» и не ушел в другую команду. Ты остался тренироваться три или четыре года, бегать по кругу как цирковой пони. И в футбол ты больше не вернулся, тебе было 28 лет. В 24 года ты все для себя решил, ты похоронил свою футбольную карьеру. Ты променял все, чтобы бегать по кругу у богатого человека, как цирковой пони, Олег Самсонов, как цирковая болонка. Вот весь свой талант и шанс, ты, Олег Самсонов – продал».
Раз уж Савин в конце года подписал контракт с «Ак Барсом» и стал хоккеистом, грех было не обратить внимание на куда более близкий к футболу вид спорта. Жека сгонял в республику Коми на местное футзальное дерби. В ролике было рассказано про грехи АМФР (ассоциация мини-футбола России), которая собирает с клубов многомиллионные взносы и всё равно заставляет оплачивать судей и прочие организационные вопросы самостоятельно. В АМФР обиделись и оштрафовали «Ухту» на 75 тысяч рублей за допуск Савина без аккредитации АМФР и видеосъемку без её разрешения.
Красава, естественно, выплатил штраф самостоятельно, а через месяц ответил чиновникам ещё одним видео про проблемы российского мини-футбола. Это просто трэш: каждый клуб обязан внести 6 миллионов пожертвованием, за которые ассоциация никак не отчитывается, возлагая все расходы на сами клубы. За 4 года количество команд в Суперлиге сократилось с 14 до 10, в этом году 4 обанкротились, а в прошлом сезоне в плей-офф играла «Новая Генерация» с 10 места, потому что клуб, занявший 8 место, не доплатил взносы.
При этом тренер всех сборных предлагает журналистам выйти поговорить вместо ответа на вопросы, игнорирует крутых русских игроков и вызывает кучу бразильцев, которые уже 20 лет не приносят никаких трофеев.
Но бедствующих клубов хватает и в большом футболе, поэтому Савин съездил на пепелище, оставшееся от «Кубани» (раз) и «Тосно» (два), рассказав про распил 2.8 миллиардов в Краснодаре и исчезновение действующего обладателя кубка России. Кстати, про один из кубанских миллиардов можно почитать у нас.
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10-й выпуск «Красавы» вот-вот преодолеет 800 тысяч просмотров. Жека успел съездить к Аршавину до его отъезда из Казахстана, вместе с лучшим российским футболистам закупался кониной и крупнейшем продуктовом рынке и узнал, что «Барселона» предлагала «Зениту» за Аршавина не устроившие клуб 15 миллионов евро.
Вскоре после выпуска с лучшим футболистом в истории России Савин сделал влог о лучшем молодом игроке года. Но он не просто расспросил Ильзата Ахметова о работе в отделе кадров «Рубина» и смене гражданства, а съездил к нему на родину в Бишкек, встретился с родителями игрока и его детскими тренерами.
Ну а раз мы говорим мы детском футболе, то на ум сразу приходит академия «Краснодара». Все о ней слышали, но увидеть во всех подробностях день начинающего футболиста в этом рае футбола нужно обязательно.
Но последний «Красава» в 2018-м всё-таки о проблемах, их в нашем футболе, как ни крути, больше. Савин рассказал о Семёне Замышляеве, 19-летнем воспитаннике «Спартака», которому его нынешний клуб, смоленский «Днепр», должен выплатить компенсацию в 250 тысяч рублей. Но денег у клуба нет, зарплату (25 тысяч в месяц) футболисту он не платит и компенсацию, соответственно, тоже. Чтобы Замышляева не дисквалифицировали, компенсацию в 237 тысяч рублей пытаются выплатить мама и бабушка. Причём параллельно семья должна выплатить 1.1 млн компенсации за деда, который сбил человека на машине и сел в тюрьму. Савин встретился со спортивными юристами, по мнению которых клубы и РФС зарабатывают на компенсациях не очень честно.
Но сам Савин своей жизнью показал, что из любой трудной ситуации можно найти выход. В недавнем подкасте Sports.ru он рассказал, как ходил на дискотеки с сидящими на героине, о смерти двоюродного брата от этой дряни, о слезах матери во время звонков из Тобольска в Волгоград, куда Жеку отправили в интернат и о завершении карьеры с двумя подряд тяжёлыми травмами и без денег, на которые его кинул бывший тесть. Но в этом году Савин стал полноценной звездой, нашёл своё призвание и, хочется верить, в следующем году снова поднимет много важных тем и расскажет много интересного об удивительном российском футболе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Федеральный спортивный канал старается разбавить компанию журналистов-дилетантов, в футбол не игравших, экспертами с большим футбольным прошлым. Канал идёт на поводу у публики, которая после любого не устроившего её высказывания включает режим «А кто такой этот Гуськов, чтобы так говорить? Он по мячу бил, в футбол играл?!»
Поэтому в эфире то и дело появляются спикеры вроде Дмитрия Булыкина, который исключительно благодаря своему опыту расскажет, что «Байер» – хорошая команда с хорошей инфраструктурой, что «Зенит» завтра будет биться и очень хочет победить, ну а по выбору состава тренеру виднее, мы же не находимся внутри команды.
Жека Савин изначально не мог стать таким душным персонажем из-за природной общительности и яркости, но вместо пустых имитаций экспертизы профессионала он выбрал наиболее подходящий ему развлекательный формат. Получалось неплохо ещё в программе «Культ Тура» с Юрием Дудём, потом Жека ушёл на Первый канал, где ведёт программу «Русский Ниндзя» и комментирует футбол, а осенью ворвался на территорию, где доминирует его старый знакомый Дудь.
Разумеется, всё заработало не просто так. Для успешности проекта нужно было подобрать классную команду (наверняка Савину помогают его знакомые по «Культ Тура»), неплохо вложиться на старте, но цель средства оправдала. 27 августа на канале «Красава» вышло первое видео, а сейчас у Савина уже 200 тысяч подписчиков и не менее 200 тысяч просмотров на каждом ролике.
И это не просто развлекалово: «Красава» освещает проблемы российского футбола, показывает, как надо и как не надо, круто попадает в инфоповоды заполняет ленты новостей спортивных сайтов выдержками из видосов.
У пилотного выпуска на данный момент 320 тысяч просмотров: внутри челлендж на Никольской с Владом Игнатьевым, разговор с Кержаковым, а также поездка в Пермь. Она и наиболее интересна: Савин говорит с бывшим президентом клуба Валерием Чупраковым и экс-защитником Алексеем Поповым, которые чётко обозначают причину гибели «Амкара». По их словам, президент клуба Геннадий Шилов давал займы клубу, не простил ему долги и не стал договариваться с краевыми властями. Шилов в разговоре с Савиным вину не признаёт.
На стыке лета и осени «Анжи» еле наскр на перелёты к местам проведения игр. Но это на основной состав наскри, молодёжка же каталась на автобусе. Парни 33 часа добирались в Уфу, а на матч с «Локомотивом» отправились из Дагестана вместе с Савиным. У атмосферного видео автобусной поездки почти полмиллиона просмотров. Мало того, неподалёку от стадиона автобус сломался, и парням, не получавшим зарплаты, пришлось добираться на арену на такси и играть почти сразу после приезда.
В 4-м выпуске Савин поговорил с тремя чемпионами Европы 2006 и попробовал выяснить, почему они так скатились. Если Игорь Горбатенко после долгих скитаний всё-таки закрепился в тульском «Арсенале» (единственный из той юношеской сборной игрок премьер-лиги), то самый непрофессиональный футболист мира по версии Леонида Слуцкого Дмитрий Рыжов играет в Тольятти в КФК за 30 тысяч рублей.
Нынешний розыгрыш кубка России скуп на сенсации, клубы премьер-лиги вдруг начали побеждать. Однако до 1/16 финала добралась такая команда, как «Чайка» из посёлка Песчанокопское Ростовской области. Савин приехал на игру с «Анжи», которую «Чайка» всё-таки проиграла 1:2, но от этого рассказ не становится менее вдохновенным. Успешный бизнесмен Андрей Чайка – Сергей Галицкий местного розлива, назвавший команду в честь своего отца. Конечно, масштабы пока не те, но «Чайка» готова развиваться. Таких людей, как Андрей Чайка, нашему футболу очень не хватает.
Следующие выпуски получили широкий резонанс. Во времена, когда Савин ещё неплохо играл в футбол, в премьер-лиге шумел нальчикский «Спартак» Юрия Красножана. «Красава» откопал звезду той команды Виктора Файзулина и прилетел в Кабардино-Балкарию вместе с Олегом Самсоновым, который бросил вызов Василию Уткину.
Экс-футболист обещал платить критиковавшему его комментатора 3 миллиона в месяц, если тот выполнит график тренировок Самсонова в «Краснодаре», но нарвался на жёсткий ответ Василия: «Ты выпал из состава «Краснодара» и не ушел в другую команду. Ты остался тренироваться три или четыре года, бегать по кругу как цирковой пони. И в футбол ты больше не вернулся, тебе было 28 лет. В 24 года ты все для себя решил, ты похоронил свою футбольную карьеру. Ты променял все, чтобы бегать по кругу у богатого человека, как цирковой пони, Олег Самсонов, как цирковая болонка. Вот весь свой талант и шанс, ты, Олег Самсонов – продал».
Раз уж Савин в конце года подписал контракт с «Ак Барсом» и стал хоккеистом, грех было не обратить внимание на куда более близкий к футболу вид спорта. Жека сгонял в республику Коми на местное футзальное дерби. В ролике было рассказано про грехи АМФР (ассоциация мини-футбола России), которая собирает с клубов многомиллионные взносы и всё равно заставляет оплачивать судей и прочие организационные вопросы самостоятельно. В АМФР обиделись и оштрафовали «Ухту» на 75 тысяч рублей за допуск Савина без аккредитации АМФР и видеосъемку без её разрешения.
Красава, естественно, выплатил штраф самостоятельно, а через месяц ответил чиновникам ещё одним видео про проблемы российского мини-футбола. Это просто трэш: каждый клуб обязан внести 6 миллионов пожертвованием, за которые ассоциация никак не отчитывается, возлагая все расходы на сами клубы. За 4 года количество команд в Суперлиге сократилось с 14 до 10, в этом году 4 обанкротились, а в прошлом сезоне в плей-офф играла «Новая Генерация» с 10 места, потому что клуб, занявший 8 место, не доплатил взносы.
При этом тренер всех сборных предлагает журналистам выйти поговорить вместо ответа на вопросы, игнорирует крутых русских игроков и вызывает кучу бразильцев, которые уже 20 лет не приносят никаких трофеев.
Но бедствующих клубов хватает и в большом футболе, поэтому Савин съездил на пепелище, оставшееся от «Кубани» (раз) и «Тосно» (два), рассказав про распил 2.8 миллиардов в Краснодаре и исчезновение действующего обладателя кубка России. Кстати, про один из кубанских миллиардов можно почитать у нас.
Не больно-то и хотелось. Как "пытались" спасти "Кубань", прощая миллиард
10-й выпуск «Красавы» вот-вот преодолеет 800 тысяч просмотров. Жека успел съездить к Аршавину до его отъезда из Казахстана, вместе с лучшим российским футболистам закупался кониной и крупнейшем продуктовом рынке и узнал, что «Барселона» предлагала «Зениту» за Аршавина не устроившие клуб 15 миллионов евро.
Вскоре после выпуска с лучшим футболистом в истории России Савин сделал влог о лучшем молодом игроке года. Но он не просто расспросил Ильзата Ахметова о работе в отделе кадров «Рубина» и смене гражданства, а съездил к нему на родину в Бишкек, встретился с родителями игрока и его детскими тренерами.
Ну а раз мы говорим мы детском футболе, то на ум сразу приходит академия «Краснодара». Все о ней слышали, но увидеть во всех подробностях день начинающего футболиста в этом рае футбола нужно обязательно.
Но последний «Красава» в 2018-м всё-таки о проблемах, их в нашем футболе, как ни крути, больше. Савин рассказал о Семёне Замышляеве, 19-летнем воспитаннике «Спартака», которому его нынешний клуб, смоленский «Днепр», должен выплатить компенсацию в 250 тысяч рублей. Но денег у клуба нет, зарплату (25 тысяч в месяц) футболисту он не платит и компенсацию, соответственно, тоже. Чтобы Замышляева не дисквалифицировали, компенсацию в 237 тысяч рублей пытаются выплатить мама и бабушка. Причём параллельно семья должна выплатить 1.1 млн компенсации за деда, который сбил человека на машине и сел в тюрьму. Савин встретился со спортивными юристами, по мнению которых клубы и РФС зарабатывают на компенсациях не очень честно.
Но сам Савин своей жизнью показал, что из любой трудной ситуации можно найти выход. В недавнем подкасте Sports.ru он рассказал, как ходил на дискотеки с сидящими на героине, о смерти двоюродного брата от этой дряни, о слезах матери во время звонков из Тобольска в Волгоград, куда Жеку отправили в интернат и о завершении карьеры с двумя подряд тяжёлыми травмами и без денег, на которые его кинул бывший тесть. Но в этом году Савин стал полноценной звездой, нашёл своё призвание и, хочется верить, в следующем году снова поднимет много важных тем и расскажет много интересного об удивительном российском футболе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Также читайте:
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Итоги года. Самая яркая команда лиги
Итоги года. Западный футбол избавляется от российских олигархов
Итоги года. Месси лучший, но в несуществующем мире
Итоги года. Клубы, которые мы потеряли
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