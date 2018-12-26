Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
14:39
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
13:50
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
09:50
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке в предстоящее окно (2)
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке в предстоящее окно (2)
Итоги года. Месси лучший, но в несуществующем мире
Перед праздниками Лионель Месси восхитил мир гениальным перфомансом против «Леванте» и вновь поднял разговоры о том, кто действительно лучший. В очередной серии итогов года (хотя это скорее итоги последних трёх лёт для Лео) Rusfootball.info размышляет о самом талантливом футболисте мира, который разучился затаскивать в решающих матчах.
В ответах тренеров на самый банальный из послематчевых вопросов «Чего не хватило для победы?» частенько звучит фамилия Лионеля Месси. Секта свидетелей хет-трика «Леванте» недоумевает, как можно было отдать «Золотой мяч» какому-то Модричу, который провалил осень и который вряд ли сделает в ворота «Леванте» даже дубль, когда гений во плоти и лучший футболист мира продолжает демонстрировать космический уровень результативности и делать это таким образом, чтобы люди влюблялись в футбол?
Месси действительно лучший футболист мира. Мира, в котором удельный вес каждого матча одинаков, то есть несуществующего. По крайней мере, пока: вот создадут богатые клубы мира Суперлигу, будут играть между собой полноценный чемпионат без плей-офф и отлучек в сборные, тогда условия для Месси станут идеальными. В реальном же мире один матч может стоить тебе титула, а другой – всего лишь 2-3 очков.
«Золотой мяч» нещадно критикуют за то, что приз вроде бы вручается лучшему игроку, но на деле на первом месте командные успехи. Выходит, он вручается лучшему игроку команды-триумфатора, а не мира. Подход спорный, но не более, чем требование отдать «Золотой мяч» после разноса «Леванте», за который команда Лео получила целых 3 очка.
В конце концов, футбол – командный вид спорта. И Лионель, позиционирующий себя как правильного футболиста и правильную личность, по крайней мере публично ставит командные успехи выше индивидуальных. В отличие от португальского эго-маньяка, Лео должен понимать, что если его команда не выигрывает, то значит и он сам не совсем в порядке.
Как ни крути, лучший и сильнейший клуб мира определяется не в Примере, а в Лиге чемпионов, где «Барса» уже трижды подряд не может даже приблизиться к титулу. В 2016-м Лео за 2 матча не подобрал ключи к воротам «Атлетико», с которым «Барса» обычно управляется в чемпионате. В 2017-м умудрился за 2 игры голом с пенальти набрать всего одно очко по «гол+пас» по ходу легендарного выноса «ПСЖ» и в следующем раунде ничего не смог поделать уже с «Ювентусом». Чем занимался Лео, пока его команду выбивала «Рома», вы не вспомните, хотя и было это только весной.
Месси и сборная – тема ещё более волнующая, ведь если с «Барсой» великие победы были и не раз, то со сборной он так ничего и не выиграл. Хотя об этом не стоит много говорить именно в 2018-м. Да не было в России, куда Месси еле вытащил команду, у Лео никакого последнего шанса выиграть чемпионат мира (хотя тут Криштиану с посредственной Португалией-2016 может возразить). Был в 2014-м, в 2010-м, если бы не самодурство Марадоны. Было множество шансов выиграть Копа Америка.
А что мешало раньше? Тренеры, которых вряд ли назначали без одобрения Месси? Поколение, которое долгие годы формировало самую широкую и смертоносную (если не надевать футболки сборной) атаку мира? Партнёры, кандидатуры которых опять же должен был одобрить Лео (привет, Мауро Икарди)? Можно говорить и плохой конъюнктуре вокруг Месси, но он в значительной степени создавал её сам.
Нет, глупо не признавать, что Месси – великий футболист и чемпион. Никакой он не неудачник, проявляющий себя только в проходных матчах со слабыми. Он совершил два великих похода во главе возможно лучшей команды в истории футбола, снова привёл «Барсу» к вершине в 2015-м, заставлял молчать и аплодировать «Сантьяго Бернабеу» и примерно каждый месяц делал то, за что Салаху в этом году дали приз имени Пушкаша как автору лучшего гола года.
Величие карьеры десятки «Барселоны» уже давно не вызывает сомнений, но в последние годы его сумасшедший талант не реализуется. Месси уже не синоним слова «победа». Не хочется думать, что это старение и утрата суперспособностей в критические моменты, всё-таки и «Барселона» в последние годы не так сильна, и фактор случайности в Лиге чемпионов высок, а уровень игры Месси на групповом этапе и в Ла Лиге – ещё выше.
Месси гений, но спорт – не литература и не живопись, чтобы не думать о голах, очках, секундах. Пока три подряд полуфинала Лиги чемпионов проходят без Лео, Криштиану берёт 3 титула подряд и получает от «Ювентуса» предложение исключительно ради победы в Лиге чемпионов, ради мирового господства туринцев. И для достижения этой цели в последние годы Роналду и даже Модрич подходят лучше самого результативного игрока 2018-го.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty/Goal, Rusfootball.info
Также читайте:
Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков
Итоги года. Кого уничтожил 2018-й в русском футболе
Итоги года. Для кого 2018-й получился сверхудачным?
Итоги года. Самая яркая команда лиги
Итоги года. Западный футбол избавляется от российских олигархов
В ответах тренеров на самый банальный из послематчевых вопросов «Чего не хватило для победы?» частенько звучит фамилия Лионеля Месси. Секта свидетелей хет-трика «Леванте» недоумевает, как можно было отдать «Золотой мяч» какому-то Модричу, который провалил осень и который вряд ли сделает в ворота «Леванте» даже дубль, когда гений во плоти и лучший футболист мира продолжает демонстрировать космический уровень результативности и делать это таким образом, чтобы люди влюблялись в футбол?
Месси действительно лучший футболист мира. Мира, в котором удельный вес каждого матча одинаков, то есть несуществующего. По крайней мере, пока: вот создадут богатые клубы мира Суперлигу, будут играть между собой полноценный чемпионат без плей-офф и отлучек в сборные, тогда условия для Месси станут идеальными. В реальном же мире один матч может стоить тебе титула, а другой – всего лишь 2-3 очков.
«Золотой мяч» нещадно критикуют за то, что приз вроде бы вручается лучшему игроку, но на деле на первом месте командные успехи. Выходит, он вручается лучшему игроку команды-триумфатора, а не мира. Подход спорный, но не более, чем требование отдать «Золотой мяч» после разноса «Леванте», за который команда Лео получила целых 3 очка.
В конце концов, футбол – командный вид спорта. И Лионель, позиционирующий себя как правильного футболиста и правильную личность, по крайней мере публично ставит командные успехи выше индивидуальных. В отличие от португальского эго-маньяка, Лео должен понимать, что если его команда не выигрывает, то значит и он сам не совсем в порядке.
Как ни крути, лучший и сильнейший клуб мира определяется не в Примере, а в Лиге чемпионов, где «Барса» уже трижды подряд не может даже приблизиться к титулу. В 2016-м Лео за 2 матча не подобрал ключи к воротам «Атлетико», с которым «Барса» обычно управляется в чемпионате. В 2017-м умудрился за 2 игры голом с пенальти набрать всего одно очко по «гол+пас» по ходу легендарного выноса «ПСЖ» и в следующем раунде ничего не смог поделать уже с «Ювентусом». Чем занимался Лео, пока его команду выбивала «Рома», вы не вспомните, хотя и было это только весной.
Месси и сборная – тема ещё более волнующая, ведь если с «Барсой» великие победы были и не раз, то со сборной он так ничего и не выиграл. Хотя об этом не стоит много говорить именно в 2018-м. Да не было в России, куда Месси еле вытащил команду, у Лео никакого последнего шанса выиграть чемпионат мира (хотя тут Криштиану с посредственной Португалией-2016 может возразить). Был в 2014-м, в 2010-м, если бы не самодурство Марадоны. Было множество шансов выиграть Копа Америка.
А что мешало раньше? Тренеры, которых вряд ли назначали без одобрения Месси? Поколение, которое долгие годы формировало самую широкую и смертоносную (если не надевать футболки сборной) атаку мира? Партнёры, кандидатуры которых опять же должен был одобрить Лео (привет, Мауро Икарди)? Можно говорить и плохой конъюнктуре вокруг Месси, но он в значительной степени создавал её сам.
Нет, глупо не признавать, что Месси – великий футболист и чемпион. Никакой он не неудачник, проявляющий себя только в проходных матчах со слабыми. Он совершил два великих похода во главе возможно лучшей команды в истории футбола, снова привёл «Барсу» к вершине в 2015-м, заставлял молчать и аплодировать «Сантьяго Бернабеу» и примерно каждый месяц делал то, за что Салаху в этом году дали приз имени Пушкаша как автору лучшего гола года.
Величие карьеры десятки «Барселоны» уже давно не вызывает сомнений, но в последние годы его сумасшедший талант не реализуется. Месси уже не синоним слова «победа». Не хочется думать, что это старение и утрата суперспособностей в критические моменты, всё-таки и «Барселона» в последние годы не так сильна, и фактор случайности в Лиге чемпионов высок, а уровень игры Месси на групповом этапе и в Ла Лиге – ещё выше.
Месси гений, но спорт – не литература и не живопись, чтобы не думать о голах, очках, секундах. Пока три подряд полуфинала Лиги чемпионов проходят без Лео, Криштиану берёт 3 титула подряд и получает от «Ювентуса» предложение исключительно ради победы в Лиге чемпионов, ради мирового господства туринцев. И для достижения этой цели в последние годы Роналду и даже Модрич подходят лучше самого результативного игрока 2018-го.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty/Goal, Rusfootball.info
Также читайте:
Итоги года. Каким был 2018-й для футбольных болельщиков
Итоги года. Кого уничтожил 2018-й в русском футболе
Итоги года. Для кого 2018-й получился сверхудачным?
Итоги года. Самая яркая команда лиги
Итоги года. Западный футбол избавляется от российских олигархов
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.