Брат Семака: возможно, Кокорину и Мамаеву нужно дать шанс

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спорт-Экспресс"
- Как вы отнеслись к поступку Кокорина и Мамаева?
– Есть закон, он должен определить меру наказания. Тонкий момент – приговор должен быть таким, чтобы он помог людям исправиться. У меня возникают вопросы, как лучше поступить. Возможно, дать им шанс. Для них это очень серьезный урок, который послужит той отправной точкой, от которой они смогут поменять свои взгляды на жизнь. Своей дальнейшей жизнью они должны доказать, что изменились.
"Спорт-Экспресс"
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