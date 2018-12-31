Гурам Аджоев подтвердил, что Усманов поддерживает тульский "Арсенал"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (9)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (9)
11:08
С Новым годом! (21)
С Новым годом! (21)
10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Вчера, 23:23
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Вчера, 23:16
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Вчера, 22:10
Диего Марадона поддержал Кулибали
Диего Марадона поддержал Кулибали
Вчера, 21:28
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
Вчера, 20:49
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Вчера, 20:06
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
Вчера, 19:10
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
Вчера, 19:07
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Вчера, 18:37
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
Вчера, 18:05
ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона" (14)
ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона" (14)
Вчера, 16:57
"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас" (2)
"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас" (2)
Вчера, 16:39
"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу (31)
"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу (31)
Вчера, 16:06
Брат Семака: редко вижусь с Сергеем (2)
Брат Семака: редко вижусь с Сергеем (2)
Гурам Аджоев подтвердил, что Усманов поддерживает тульский "Арсенал"
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился планами клуба на зимний перерыв в чемпионате России.
Также он подтвердил информацию, что российский бизнесмен Алишер Усманов оказывает финансовую помощь тулякам.
- Запланированы три сбора в Турции. Мы не первый год ездим туда, нас там все устраивает, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Аджоева. - Стараемся создать для команды отличные условия для работы. Делаем все, чтобы футболисты были сконцентрированы только на тренировочном процессе. В Турции проводят сборы многие европейские команды, а это значит, что есть возможность провести спарринги с серьезными соперниками.
- Совсем недавно в прессе появилась информация о том, что "Арсеналу" помогает известный бизнесмен Алишер Усманов.
- Да, он человек с большой буквы. Могу сказать, что Алишер Бурханович на протяжении последних двух лет оказывает поддержку нашему клубу. В нынешних результатах и стабильности команды есть его огромный вклад. За что Алишеру Бурхановичу огромное спасибо.
ПФК "Арсенал Тула"
Также он подтвердил информацию, что российский бизнесмен Алишер Усманов оказывает финансовую помощь тулякам.
- Запланированы три сбора в Турции. Мы не первый год ездим туда, нас там все устраивает, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Аджоева. - Стараемся создать для команды отличные условия для работы. Делаем все, чтобы футболисты были сконцентрированы только на тренировочном процессе. В Турции проводят сборы многие европейские команды, а это значит, что есть возможность провести спарринги с серьезными соперниками.
- Совсем недавно в прессе появилась информация о том, что "Арсеналу" помогает известный бизнесмен Алишер Усманов.
- Да, он человек с большой буквы. Могу сказать, что Алишер Бурханович на протяжении последних двух лет оказывает поддержку нашему клубу. В нынешних результатах и стабильности команды есть его огромный вклад. За что Алишеру Бурхановичу огромное спасибо.
ПФК "Арсенал Тула"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.