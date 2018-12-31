Гурам Аджоев подтвердил, что Усманов поддерживает тульский "Арсенал"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился планами клуба на зимний перерыв в чемпионате России.Также он подтвердил информацию, что российский бизнесмен Алишер Усманов оказывает финансовую помощь тулякам.- Запланированы три сбора в Турции. Мы не первый год ездим туда, нас там все устраивает, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Аджоева. - Стараемся создать для команды отличные условия для работы. Делаем все, чтобы футболисты были сконцентрированы только на тренировочном процессе. В Турции проводят сборы многие европейские команды, а это значит, что есть возможность провести спарринги с серьезными соперниками.- Да, он человек с большой буквы. Могу сказать, что Алишер Бурханович на протяжении последних двух лет оказывает поддержку нашему клубу. В нынешних результатах и стабильности команды есть его огромный вклад. За что Алишеру Бурхановичу огромное спасибо.