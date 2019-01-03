Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург".Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги.Решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в "Спартак" из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.