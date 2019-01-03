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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург"
Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург".
Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги.
Решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.
Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в "Спартак" из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.
"Чемпионат.сом"
Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги.
Решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.
Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в "Спартак" из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.
"Чемпионат.сом"
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