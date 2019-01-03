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Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург"

Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов может отправиться на просмотр в "Оренбург".

Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги.

Решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.

Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в "Спартак" из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.

"Чемпионат.сом"
Теги: Давыдов Оренбург Спартак
Сегодня, 20:43
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(3)
#4  mitin1  Россия (Сегодня, 22:27)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Отдайте уже насовсем самого техничного Давыдова и самого здорового Джано!! И будет счастье всем))))
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 21:50)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
спартаковский Месси, знаем-знаем)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Sammer   (Сегодня, 21:10)
  • -2
  •  (6)

Так там бегать надо, а не в ресторане сидеть. Этож не Юрмала.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:59)
  • +1
  •  (3)

он и там не потянет!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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