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Источник: "Оренбург" возьмет на просмотр нападающего "Спартака" Дениса Давыдова

Форвард "Спартака" Денис Давыдов может продолжить карьеру в клубе РПЛ, сообщает "Чемпионат"

23-летнего игрока хочет взять на просмотр "Оренбург". Давыдов хочет уйти в другую команду в аренду, чтобы получить игровую практику.

Давыдов половину сезона провел в чемпионате Латвии, выступая за юрмальский "Спартак". В 12 матчах он забил 2 гола.
Теги: Оренбург Давыдов Спартак
Сегодня, 13:48
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(1)
#1  Волжанин   (Сегодня, 14:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
В 12 матчах он забил 2 гола.

joy joy joy
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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