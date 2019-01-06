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К Слуцкому в Голландию приехали Березуцкие

И, видимо, скоро там же окажется Джано. Rusfootball.info рассказывает, как дела у бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России в Европе.

К Слуцкому в Голландию приехали Березуцкие

После неудачного результата с "Халлом" к поездке Слуцкого в Голландию относились совсем настороженно. Хотя, на самом деле, в Англии российский специалист отработал вполне приемлемо, учитывая кадровые перипетии в команде: новый рулевой лишился чуть ли не всего основного состава прошлого сезона (с таким справляются только белорусские тренеры - ну вы понимаете, о чём я).

В "Витессе" было постабильнее и попроще - всё-таки чемпионат Нидерландов не такой суровый, как чемпионшип. И у Слуцкого в первой части сезона получилось всё просто здорово.

В Лигу Европы команда попасть не смогла (встретился "Базель", кошмаривший ЦСКА Гончаренко в прошлом сезоне), зато в чемпионате "Витесс" на своём любимом пятом месте. На третье место Слуцкий не запрыгнет точно ("Фейенорд" слишком силён), а вот "Утрехт" команде с российским руководством догнать вполне по силам.

Тем более, успехи Слуцкого заключаются не только в результатах команды. В "Витессе" привлекает к себе внимание (писали даже о конкретном интересе "Зенита") Вячеслав Караваев, когда-то покинувший ЦСКА талантливый защитник, который не захотел сидеть под Фернандесом. Да и тот самый главный вундеркнид мирового футбола Эдегор, ставший известным ещё в 15, неплохо улучшает свои показатели при Леониде Викторовиче.

Сегодня "Витесс" обрусел окончательно - к команде присоединились братья Березуцкие. Играть они больше, увы, не будут, зато станут помогать своему бывшему наставнику в тренировочном процессе:

- Слуцкий хочет, чтобы мы отвечали именно за работу с защитниками. Надо же с чего-то начинать. Начнем вот с такой узкой специализации. Невозможно же за один день стать тренером. Нужно постепенно набираться опыта, знания. Это же не пальцем щелкнуть.

Будет непросто сделать оборону "Витесса" ещё лучше. На данный момент команда Слуцкого пропустила лишь 21 мяч - лучше них только три первые команды лиги.

20 декабря бывшие игроки ЦСКА закончили обучение и получили тренерские лицензии УЕФА уровня "А". Эта лицензия дает право работать главным тренером в командах второго дивизиона и ассистентом в высшем дивизионе любого чемпионата.

- Английский? В принце, думаю, языковой барьер не должен стать проблемой. Мы с братом две недели отучились в Англии, в специальной школе. Но есть язык футбола, определенная база, на какие-то темы мы уже можем свободно общаться, - рассказал Василий Березуцкий.

Похоже, в скором времени в "Витесс" приедет ещё один человек, который не понаслышке знаком с российским футболом. Джано из "Спартака", по последним настойчивым слухам, собирается покинуть "красно-белых". Сначала говорили об интересе самарских "Крыльев", который позже был подтверждён, а затем переключились на коллектив Леонида Викторовича.

- "Крылья" хотели Джано, но на сегодняшний день его предпочтение – это "Витесс". Мы не препятствуем. Понимаем ситуацию, человек хочет играть в Европе. Если что-то не получится, мы с удовольствием его возьмем, он нам нужен, - рассказал директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов.

Голландия, конечно, для Джано намного лучше нашего чемпионата. Футбол там не такой силовой, да и качество полей наверняка лучше. Для хрустального игрока, который за последние сезоны был готов играть считанные недели, это очень важно.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Витесс Слуцкий Березуцкий В. Березуцкий А. Караваев
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#1  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 01:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи Братьям на новом месте работы!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
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