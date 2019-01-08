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"Спартак" опубликовал заявку игроков, которые отправятся на первый сбор в ОАЭ

Пресс-служба "Спартака" опубликовала список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор полетят также голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

Сбор пройдет с 9 по 16 января.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:41
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#6  utekay  Россия (Сегодня, 19:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
а тренер вообще участвовал в формировании этого списка?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 19:15)
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Вообще оставить Рошу и убрать Ерёменко, не выглядит очень мудрой мыслью
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 19:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ниндзя
Где Ребров...?

В ОАЭ завтра полетит, ОПГ Ромашка своих не бросает.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Denx   (Сегодня, 19:05)
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online

это *** опять такой же самый состав все иду за конским шарфом
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#2  Кипер  кмв (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Где Ребров...? grinning grinning


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 18:51)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всё в порядке, ромашка на месте. Педроша и Мелкадзе форева laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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