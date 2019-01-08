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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Спартак" опубликовал заявку игроков, которые отправятся на первый сбор в ОАЭ
Пресс-служба "Спартака" опубликовала список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
Кроме них, на сбор полетят также голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.
Сбор пройдет с 9 по 16 января.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
Кроме них, на сбор полетят также голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.
Сбор пройдет с 9 по 16 января.
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