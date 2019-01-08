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"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми

Болгарский полузащитник Ивелин Попов попрощался со "Спартаком" - сегодня стало известно, что контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Покидая "Спартак", я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова, и конечно, наших замечательных болельщиков.

Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего. Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе "красно-белых". "Спартак" навсегда останется в моем сердце.

Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали!

Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол "Зениту" или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с "Ливерпулем", который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над "Севильей"?

Хочу уверить поклонников "Спартака", что все эти годы я выкладывался в играх на сто двадцать процентов. Спасибо, что вы это ценили!

Искренне желаю всем спартаковцам удачи! Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь.

Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак Попов
Сегодня, 21:43
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#3  yuri  спб (Сегодня, 22:47)
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  •  (2)
online

Люди приходят и уходят , а проходная навсегда )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Ниндзя   (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Трахтенбергу сие творение принадлежит, его типа стиль пархатый за километр виден и салом несёт grinning
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 21:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо , Ивелин и удачи !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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