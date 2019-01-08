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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
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"Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - прощание Ивелина Попова с красно-белыми
Болгарский полузащитник Ивелин Попов попрощался со "Спартаком" - сегодня стало известно, что контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Покидая "Спартак", я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова, и конечно, наших замечательных болельщиков.
Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего. Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе "красно-белых". "Спартак" навсегда останется в моем сердце.
Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали!
Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол "Зениту" или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с "Ливерпулем", который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над "Севильей"?
Хочу уверить поклонников "Спартака", что все эти годы я выкладывался в играх на сто двадцать процентов. Спасибо, что вы это ценили!
Искренне желаю всем спартаковцам удачи! Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь.
Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Спартака".
Покидая "Спартак", я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова, и конечно, наших замечательных болельщиков.
Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего. Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе "красно-белых". "Спартак" навсегда останется в моем сердце.
Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали!
Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол "Зениту" или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с "Ливерпулем", который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над "Севильей"?
Хочу уверить поклонников "Спартака", что все эти годы я выкладывался в играх на сто двадцать процентов. Спасибо, что вы это ценили!
Искренне желаю всем спартаковцам удачи! Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь.
Люди приходят и уходят, а "Спартак" — навсегда!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Спартака".
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