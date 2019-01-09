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Валерий Рейнгольд: не сомневаюсь, что Глушаков еще принесет пользу "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков не перейдет в "Енисей".

"Глушаков в "Енисее"? Да никуда он не пойдет. Мало ли чего хотят Аленичев и Титов. Я очень уважаю этих авторитетных специалистов, но им придется успокоиться на этот счет. У Глушакова очень хороший футбольный уровень, не надо забывать об этом. Денис просто попал в такие тиски, что никак не может их разжать.

При этом он игрок очень приличного качества. Меня Глушаков по своим игровым качествам устраивает. Да, пропустил чемпионат мира, может быть, даже не по своей вине, но в футболе все бывает. У него трагедия другого плана. Но качество игрока проявляется на поле, он очень хороший мастер, не сомневаюсь, что он еще послужит "Спартаку", - цитирует Рейнгольда Спорт уик-энд
Теги: Спартак Рейнгольд Глушаков
Сегодня, 11:36
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:21)
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Да уже приносит и приносит. Прям спасу нет...
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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