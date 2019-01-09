"Когда "Зенит" начнет играть в футбол?" - Семак ответил на вопрос болельщика в инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал отвечать на комментарии подписчиков в своем инстаграме.Один из них спросил Семака: "Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?". Тренер петербургской команды ответил: "Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат".Ранее один из пользователей поинтересовался, сколько лет школьнику, который будет вести аккаунт Семака в инстаграме. На что тренер ответил: "42 года пока".Команда Сергея Семака после 17 туров лидирует в таблице российской Премьер-лиге. Также сине-бело-голубые вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с турецким "Фенербахче".