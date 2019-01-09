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"Когда "Зенит" начнет играть в футбол?" - Семак ответил на вопрос болельщика в инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал отвечать на комментарии подписчиков в своем инстаграме.

Один из них спросил Семака: "Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?". Тренер петербургской команды ответил: "Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат".

Ранее один из пользователей поинтересовался, сколько лет школьнику, который будет вести аккаунт Семака в инстаграме. На что тренер ответил: "42 года пока".

Команда Сергея Семака после 17 туров лидирует в таблице российской Премьер-лиге. Также сине-бело-голубые вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с турецким "Фенербахче".

Инстаграм Семака
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 14:42
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#4  yuri  спб (Сегодня, 15:31)
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Кстати к чести Семака , он как пришел так и сказал, что мы будем играть в тот футбол что приносит результат, зрелищность лишь на 2 месте. . Спаллети и Семака сравнивать неуместно, разные уровни.
Студентики и великовозрастные идиоты с минусиком идите сами знаете куда .Семак именно так и сказал.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  vertel  латвия (Сегодня, 15:29)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Один из них спросил Семака: "Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?". Тренер петербургской команды ответил: "Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат".
Всё то понятно Сергей Богданович, только зачем моделировать игру, если и так понятно большинству, что состав команды, по крайней мере, не слабее Краснодара, Спартака, не говоря уже о ЦСКА, но они играют в комбинационный футбол. А вы совершили первую ошибку, возвратив Дзюбу, предавшего команду и Шатова, сделав на них ставку. Не смотря на то, что многие понимают, что Дзюба игрок куража, ему нужен постоянный вызов, перезапуск и чтобы все играли на него, а сам он никакой эпизод решить не может- ни удара, ни обводки, ведь не даром, болельщики команды оставили его на 5-м месте в опросе на лучшего игрока команды. И самое обидное, что и ещё команд пять играют в атакующий комбинационный футбол, имея в составах игроков, уступающих в классе зенитовцам. А проиграть самой слабой и бедной команде Анжи(да и Рубину в родных пенатах)- это как называется? Да, с Анжи грубо ошиблись Кузяев и Смольников, но почему игроки команды не заставляли ошибаться игроков соперника, значительно уступающих в классе? А на первом месте, только потому, что начало у других команд было ещё хуже.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот ведь бедный Семак. Состава нет. Играть не кем. По миру идет. Три состава, а играть кому никак найти не получается. в Уфе видать намного сильнее игроки были во всех смыслах, раз она хоть какой то почерк имела и играла. А В Зените одни тупые навесы. Такую игру поставить на этом сайте процентов 90 посетителей сможет и ума большого для этого не нужно. Так может в Сереже дело то? Не потянул, когда нужно навязывать игру в атаке, а не тупо выстраивать оборону и по принципу "бей беги" как пол лиги нашей играет? Ну конечно же проще свалить все на траты, что их нет. А если купят, на кого валить то дальше будет??
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 14:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Одни оправдания.Спалетти когда пришел в команду испытывал куда большие проблемы,но команда почему то играла.У Краснодара что состав звездный?)Задрал этот физрук.Халка ему что ли купить?Если так,то зачем Сережа нужен как тренер ?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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