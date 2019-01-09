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Гендиректор "Уфы": Хосонов входит в сферу наших интересов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову. Ранее появилась информация, что клуб из Башкирии намерен арендовать хавбека до конца сезона.

"По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".

В этом сезоне РПЛ 20-летний Хосонов провел 5 матчей за ЦСКА, а остальное время восстанавливался от травмы.
Теги: Хосонов Уфа Газизов
Сегодня, 18:48
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