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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гендиректор "Уфы": Хосонов входит в сферу наших интересов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову. Ранее появилась информация, что клуб из Башкирии намерен арендовать хавбека до конца сезона.
"По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
В этом сезоне РПЛ 20-летний Хосонов провел 5 матчей за ЦСКА, а остальное время восстанавливался от травмы.
"По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
В этом сезоне РПЛ 20-летний Хосонов провел 5 матчей за ЦСКА, а остальное время восстанавливался от травмы.
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