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Джано Ананидзе: ради "Витесса" готов был пойти на существенное понижение зарплаты

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, перешедший на правах аренды в "Крылья Советов", заявил, что хотел продолжить карьеру в голландском "Витессе".

"Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе. Меня приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

Спасибо "Спартаку", который предоставил мне право выбора. Ведь еще до "Витесса" официальное предложение красно-белым сделали "Крылья Советов". Но когда возник вариант с Голландией, я попросил спартаковское руководство дать время. Пауза сильно затянулась, однако мне шли навстречу. Теперь "Витесс" отпал — иду в "Крылья", — приводит слова Джано пресс-служба красно-белых.
Теги: Витесс Ананидзе Спартак Крылья Советов
Сегодня, 15:21
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#5  Quincy   (Сегодня, 17:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Крылья это правильный выбор,через Витесс и зашквариться можно...
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Да уж, на что только не пойдёшь ради легальной шмали...


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Спасибо Спартаку.... что этому стеклянному футболисту дал такую зарплату....Его с этими травмами в принципе такие же как у Дзагоева....правда он моложе...никто брать не будет....АЛКОГОЛЬ.....ВОТ В ЧЁМ ПРИЧИНА....

Ты с ними бухал что-ли, раз делаешь такие заявления?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  -Ninja-   (Сегодня, 15:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
АЛКОГОЛЬ.....ВОТ В ЧЁМ ПРИЧИНА....

не пейте столько smile
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 15:35)
  • -2
  •  (2)

Спасибо Спартаку.... что этому стеклянному футболисту дал такую зарплату....Его с этими травмами в принципе ...такие же как у Дзагоева....правда он моложе...никто брать не будет кроме клубов из России.......АЛКОГОЛЬ.....ВОТ В ЧЁМ ПРИЧИНА.... а кто думает ну какая звезда....глубоко ошибаются....Ананидзе ...был талантливый...но постоянные травмы....либо физиология либо алкоголь....ИЗВИНИТЕ ЭТОМУ МАЛЬЧИКУ ...СКОЛЬКО ЛЕТ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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