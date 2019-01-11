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Евгений Савин женился (фото)

Экс-футболист пермского "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин, ставший телеведущим, рассказал о свадьбе.

Савин женился на певице Дарье Говзич.

"Парни, сорри, я теперь на домашнем после 21:00, никакого футбола (только сериалы), баня — раз в год,", — написал Савин в инстаграме.



34-летний Савин за профессиональную карьеру провел 335 матча на клубном уровне и забил 72 гола.
Теги: Савин
Сегодня, 13:35
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#6  nedva  Russia (Сегодня, 14:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Мотл,
Это сопливый кривоногий петух в коротких брючках, который возомнил себя великим футбольным специалистом...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  Мотл  сымайки (Сегодня, 14:09)
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online

Цитата: CSKA085
бывший футболист,сейчас на ютубе очень не плохой канал про футбол ведет)


Увы , не смотрю каналы на ютюбе. Как футболиста- не помню. Карьера легенды прошла мимо меня.

Цитата: fox771
это Дудь


А что такое "дудь"? Это имеет отношение к духовому оркестру?


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#4  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 13:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мотл
а кто это?

это Дудь laughing


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#3  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Здесь должна быть шутка про "под каблуком у жены"


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:42)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мотл
Бомба! а кто это?

бывший футболист,сейчас на ютубе очень не плохой канал про футбол ведет)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Мотл  сымайки (Сегодня, 13:40)
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online

Бомба! а кто это?


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
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