Евгений Савин женился (фото)

Экс-футболист пермского "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин, ставший телеведущим, рассказал о свадьбе.Савин женился на певице Дарье Говзич."Парни, сорри, я теперь на домашнем после 21:00, никакого футбола (только сериалы), баня — раз в год,", — написал Савин в инстаграме.34-летний Савин за профессиональную карьеру провел 335 матча на клубном уровне и забил 72 гола.