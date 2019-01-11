Новости партнеров

"Ростов" объявил о расторжении контракта с Юсуповым

"Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию.

В текущем сезоне Юсупов сыграл в 16 матчах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Теги: Юсупов Ростов
Сегодня, 15:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(1)
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 17:03)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Странно, мне казалось, что он центральный в Ростове?
Но в Динамо ему лучше, конечно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  m7_rf7   (Сегодня, 17:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский

странность тенденции в другом, почему то клубы стали бесплатно расторгать контракты с игроками, которых по идее могли бы продать и еще заработать денег. почему то в ведущих чемпионатах европы такого нет, игроки продаются и покупаются. а у нас все более и более набирает обороты, что с игроком клуб просто разрывает контракт...к чему бы это?

Вот и я о том! Видимо, желание почистить ЗП ведомость такое большое, что предпочитают не рисковать. Вдруг не купят?
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#8  Честный  San-Francisco (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Кир Мяс
в Зенит парня

Он там уже грел лавку
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#7  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:53)
  • -3
  •  (3)
online

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#6  Кир Мяс   (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (5)

в Зенит парня
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 16:26)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: filin89
Все это кто? И каких дорогих игроков "все", уже, скинули?

Игрок, по каким-то причинам не приносящий ожидаемую пользу, не только получает по контракту, но и занимает место, на котором может повысить свою стоимость другой игрок.
Поэтому бесперспективных скидывают, а тех, на кого еще надеются, отдают в аренду. Во всем мире так.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  Steed   (Сегодня, 16:17)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
29-летний полузащитник Артур Юсупов, который сегодня разорвал договор с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон, продолжит карьеру в "Динамо".

В ближайшее время футболист заключит с бело-голубыми, за которых уже выступал в 2009-2015 годах, соглашение на два года.
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#3  Медведь Русский   (Сегодня, 16:13)
  • +2
  •  (2)

странность тенденции в другом, почему то клубы стали бесплатно расторгать контракты с игроками, которых по идее могли бы продать и еще заработать денег. почему то в ведущих чемпионатах европы такого нет, игроки продаются и покупаются. а у нас все более и более набирает обороты, что с игроком клуб просто разрывает контракт...к чему бы это?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:05)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: m7_rf7
Короче, такую тенденцию заметил: все скидывают дорогих игроков, даже если он полезен.
Деньги кончились? Кто что думает?

Все это кто? И каких дорогих игроков "все", уже, скинули?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  m7_rf7   (Сегодня, 15:56)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче, такую тенденцию заметил: все скидывают дорогих игроков, даже если он полезен.
Деньги кончились? Кто что думает?
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.