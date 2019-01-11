"Ростов" объявил о расторжении контракта с Юсуповым

Контакт с 29-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию.



Юсупов выступал за «Ростов» с 2017-го года. Мы благодарим Артура за проведенное время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/JidjIQZGUp