"Зенит" предложил 16 млн евро за защитника "Бенфики"

"Зенит" сделал предложение о приобретении защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. Петербургский клуб изъявил готовность купить 23-летнего испанца за 16 млн евро, сообщает A Bola.Отмечается, что для продолжения переговоров "Зениту" потребуется увеличить предложение, поскольку в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.Гримальдо, выступающий за "Бенфику" с 2016 года, также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Наполи". Контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2021 года.В текущем сезоне Гримальдо провел за клуб 27 матчей, в которых забил четыре гола. До переезда в Португалию Гримальдо играл за юношеские команды "Валенсии" и "Барселоны".