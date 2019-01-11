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"Зенит" предложил 16 млн евро за защитника "Бенфики"

"Зенит" сделал предложение о приобретении защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо. Петербургский клуб изъявил готовность купить 23-летнего испанца за 16 млн евро, сообщает A Bola.

Отмечается, что для продолжения переговоров "Зениту" потребуется увеличить предложение, поскольку в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.

Гримальдо, выступающий за "Бенфику" с 2016 года, также входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Наполи". Контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Гримальдо провел за клуб 27 матчей, в которых забил четыре гола. До переезда в Португалию Гримальдо играл за юношеские команды "Валенсии" и "Барселоны".

Sport24
Теги: Зенит Бенфика Трансферы
Сегодня, 20:37
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#14  yuri  спб (Сегодня, 22:05)
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Цитата: Антон1990
серъезно и плотно работать

На плантации быстро булки с деревьев собирать!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Антон1990  Москва (Сегодня, 22:01)
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online

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 21:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
О, опять Газпром народным достоянием разбрасывается! А как же больные детишки, на лечение которым народ постоянно сбрасывается, кто сколько может? Если у государства же на лечение детей денег не хватает, то 16 Газпромовских лямов - это же полторы тысячи спасенных детских жизней!

Ну, хватит уже, Миллер, Мегафон, Дюков и Найк и еще куча больших компаний спонсируют из своего кармана, а не из казны, а Газпром всего лишь марка, титульный спонсор.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 21:56)
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online

Цитата: ржд гуд
то 16 Газпромовских лямов - это же полторы тысячи спасенных детских жизней!

кто это крякает как собака? Знакомая пластинка. Зенит - лучшая команда страны. Спроси об этом на Невском , На Дворцовом мосту., на Биржевом. Не надо давить на жалость. Дело не в детских спасенных жизнях а в клозетах. То есть у вас в бошках.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  ржд гуд  саратов (Сегодня, 21:46)
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Болеет за:
«Спартак»
О, опять Газпром народным достоянием разбрасывается! А как же больные детишки, на лечение которым народ постоянно сбрасывается, кто сколько может? Если у государства же на лечение детей денег не хватает, то 16 Газпромовских лямов - это же полторы тысячи спасенных детских жизней!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 21:44)
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online

Цитата: Blessing
А не соблаговолите сказать точнее, кто именно, ведь ниже нас все, и по статусу и по таблице, и по воспитанию???

Воспитание, сэр. Нас зовут желтыми земляными бомжами . блохами , крысами. Мы же не станем им вторить. они и сами знают кто они, синьор.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А не соблаговолите сказать точнее, кто именно, ведь ниже нас все, и по статусу и по таблице, и по воспитанию???


Спроси его напрямую в палате.Или тебя перевели?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Смешные те кто в жопе ниже Зенита в таблице и по Реестру. Вот те смешнее некуда.

А не соблаговолите сказать точнее, кто именно, ведь ниже нас все, и по статусу и по таблице, и по воспитанию???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Makc33   (Сегодня, 21:38)
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Смысл ему уходить из Бенфики в Зенит? В Бенфике то попрестижнее играть ,только если за баблом . А так конечно в топ клуб ,игрок качественный и ехать гнить на болота смысла нет .
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 21:33)
  • +2
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online

Цитата: Батька
Смешные бомжи за него вроде Наполи и Юве соперничают ... Хотят купить в...дают по слухам под 30 лямов ) ценник на трасыермаркнте у него 25-28 точно не помню ...а они шестнадцать ))

Смешные те кто в жопе ниже Зенита в таблице и по Реестру. Вот те смешнее некуда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  golden Axe   (Сегодня, 21:33)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
хоть 30 млн,к Семачку в автобусный футбол никто не пойдет играть,вырезайте таблицу бомжи
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 21:28)
  • -4
  •  (6)

Смешные бомжи за него вроде Наполи и Юве соперничают ... Хотят купить в...дают по слухам под 30 лямов ) ценник на трасыермаркнте у него 25-28 точно не помню ...а они шестнадцать ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:55)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Трансфермаркт его в 28 лямов оценивает, и контракт у него еще на два года. Так что вряд ли...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:43)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Крутой парниша, тяжеловато будет его привезти, хоть у Федуна денег занимай....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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