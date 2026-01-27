Новости
Главные новости
Матчи
27
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (20)
Вчера (4)
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
Отменён
Слога
Отменён
Краснодар
2 - 1
2
1
Елимай
Завершен
Нижний Новгород
Отменён
Факел
Отменён
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
6 - 0
6
0
Шанхай Порт
Завершен
Рубин
2 - 0
2
0
Струга Трим-Лум
Завершен
Динамо Мх
3 - 0
3
0
Вардар
Завершен
Динамо
1 - 1
(П 3 - 4)
1
1
3
4
Чэнду Жунчэн
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Айнтрахт
23:00
Тоттенхэм
Не начат
Пафос
23:00
Славия
Не начат
Аякс
23:00
Олимпиакос
Не начат
ПСВ
23:00
Бавария
Не начат
Монако
23:00
Ювентус
Не начат
Бенфика
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Наполи
23:00
Челси
Не начат
Манчестер Сити
23:00
Галатасарай
Не начат
Барселона
23:00
Копенгаген
Не начат
Арсенал
23:00
Кайрат
Не начат
Атлетик
23:00
Спортинг Лиссабон
Не начат
Байер
23:00
Вильярреал
Не начат
Атлетико
23:00
Буде-Глимт
Не начат
ПСЖ
23:00
Ньюкасл
Не начат
Боруссия Д
23:00
Интер
Не начат
Брюгге
23:00
Марсель
Не начат
Юнион
23:00
Аталанта
Не начат
Ливерпуль
23:00
Карабах
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Акрон
10:00
Родина-2
Не начат
Акрон
16:00
Динамо Самарканд
Не начат
Экс-президент ФИФА поддержал бойкот ЧМ-2026
Сегодня, 20:43
Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер публично поддержал идею бойкота чемпионата мира, который должен пройти в США.
Фото: ФИФА
Свою позицию функционер обозначил в социальных сетях, сославшись на обеспокоенность ситуацией вокруг турнира.
- Болельщикам я даю только один совет: держитесь подальше от США! Думаю, Марк Пит (эксперт по борьбе с коррупцией) прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира, - написал Йозеф Блаттер.
Поводом для резких заявлений стала международная обстановка. В начале 2026 года Соединённые Штаты начали военную кампанию на территории Венесуэлы, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро, что вызвало широкий резонанс.
Мундиаль запланирован на период с 11 июня по 19 июля.
