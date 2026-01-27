Матчи Скрыть

Экс-президент ФИФА поддержал бойкот ЧМ-2026

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер публично поддержал идею бойкота чемпионата мира, который должен пройти в США.
Фото: ФИФА
Свою позицию функционер обозначил в социальных сетях, сославшись на обеспокоенность ситуацией вокруг турнира.

- Болельщикам я даю только один совет: держитесь подальше от США! Думаю, Марк Пит (эксперт по борьбе с коррупцией) прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира, - написал Йозеф Блаттер.

Поводом для резких заявлений стала международная обстановка. В начале 2026 года Соединённые Штаты начали военную кампанию на территории Венесуэлы, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро, что вызвало широкий резонанс.

Мундиаль запланирован на период с 11 июня по 19 июля.

