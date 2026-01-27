Матчи Скрыть

Барбоза - о продлении "Зенитом" Педро: это сигнал для других клубов

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил решение "Зенита" продлить контракт с Педро до 2030 года.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, этот шаг важен не только с точки зрения стратегии клуба, но и для самого игрока.

- Это показывает, что в клубе рассчитывают на Педро на долгие годы. Для футболиста это важно психологически. Кроме того, это сигнал другим клубам, что пора действовать. Педро доказывает, что он профессионал с большими амбициями, и я не думаю, что продление контракта его испортит, - передаёт слова агента "Спорт День за Днём".

О продлении соглашения с бразильским форвардом "Зенит" официально сообщил 27 января. Педро защищает цвета петербургского клуба с 2024 года.

К зимней паузе "Зенит" подошёл в статусе одного из претендентов на чемпионство - команда располагается на второй позиции в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" всего одно очко.

