- Конечно. Буду делать все, что от меня требуется. Готов помогать "Локомотиву" и тренерскому штабу, - передаёт слова игрока "Матч ТВ".
Напомним, 13 января многолетний капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов официально сменил клуб, перейдя в ЦСКА после десятилетия в составе "железнодорожников".
Пруцев пополнил состав "Локомотива" летом 2025 года, перебравшись из "Спартака" на правах аренды.
После 18 туров "Локомотив" держится в группе лидеров РПЛ и располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.
Пруцев готов взять на себя лидирующую роль в "Локомотиве" после ухода Баринова
Фото: ФК "Локомотив"