Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

Пруцев готов взять на себя лидирующую роль в "Локомотиве" после ухода Баринова

Полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев ответил, готов ли стать лидером команды после ухода Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Конечно. Буду делать все, что от меня требуется. Готов помогать "Локомотиву" и тренерскому штабу, - передаёт слова игрока "Матч ТВ".

Напомним, 13 января многолетний капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов официально сменил клуб, перейдя в ЦСКА после десятилетия в составе "железнодорожников".

Пруцев пополнил состав "Локомотива" летом 2025 года, перебравшись из "Спартака" на правах аренды.

После 18 туров "Локомотив" держится в группе лидеров РПЛ и располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.

