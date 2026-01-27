Агент Самошникова: у Ильи всё хорошо

По словам представителя игрока, речь идёт не о серьёзной травме, а о небольшом повреждении, которое требует паузы в тренировочном процессе.
- У Ильи всё хорошо. Он прошёл обследование - показало небольшое повреждение. Надо пройти неделю процедур, - передаёт слова агента "Чемпионат".
После завершения восстановительных процедур Самошников сможет снова приступить к занятиям в общей группе. Агент подчеркнул, что никаких осложнений или рисков для здоровья футболиста нет.
Ранее пресс-служба "Спартака" сообщила, что Самошников досрочно покинул тренировочный сбор команды в ОАЭ и отправился в Москву для прохождения медицинского обследования.
Однако позже в прессе появилась информация, что у игрока депрессия из-за проблем в личной жизни.
Агент защитника "Спартака" Ильи Самошникова Алексей Бабырь прокомментировал ситуацию с отъездом футболиста из расположения команды.
Фото: ФК "Спартак"