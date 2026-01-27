Смолов сравнил поддержку и хейт после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов вспомнил реакцию болельщиков после незабитого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Фото: РФС

- Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в сторону поддержки. А если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива, - сказал Смолов в видео на ютуб-канале Smol Talk.



Матч между сборными России и Хорватии завершился со счётом 2:2 по итогам основного и дополнительного времени. В серии пенальти Смолов бил первым, однако не смог переиграть голкипера соперника Даниэля Субашича. В итоге хорваты оказались сильнее - 4:3 - и вышли в полуфинал турнира.



За национальную команду России Смолов провёл 45 встреч и отличился 16 забитыми мячами.