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"Ростов" разошелся миром с албанским "Кукеши"
"Ростов" в контрольном матче на сборах сыграл вничью с албанским "Кукеши" (1:1).
В стартовом составе дончан появился один футболист на просмотре, во втором тайме он был заменен на другого игрока на просмотре.
Контрольный матч
"Ростов" (Россия) - "Кукеши" (Албания) - 1:1 (1:1)
Гол у "Ростова": Гулевский, 17 (1:0).
"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Логашов (Паршивлюк, 46), Плиев (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Щадин, 46), Скопинцев (Ингасон, 46), Гацкан (Сухомлинов, 46), Гулевский (Салетрос, 46), Зуев (Волков, 46), Ионов (Трошечкин, 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 46), Игрок на просмотре (Игрок на просмотре, 46).
В стартовом составе дончан появился один футболист на просмотре, во втором тайме он был заменен на другого игрока на просмотре.
Контрольный матч
"Ростов" (Россия) - "Кукеши" (Албания) - 1:1 (1:1)
Гол у "Ростова": Гулевский, 17 (1:0).
"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Логашов (Паршивлюк, 46), Плиев (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Щадин, 46), Скопинцев (Ингасон, 46), Гацкан (Сухомлинов, 46), Гулевский (Салетрос, 46), Зуев (Волков, 46), Ионов (Трошечкин, 46), Кьяртанссон (Сигурдарсон, 46), Игрок на просмотре (Игрок на просмотре, 46).
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