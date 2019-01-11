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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источник: 20 апреля на стадионе "Газпром-Арена" пройдет турнир UFC
Второй турнир UFC в России пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита", сообщает твиттер MMA Team Dagestan.
"UFC возвращается в Россию 20 апреля. Турнир пройдет на "Газпром-Арене", которая вмещает 80 тысяч зрителей. Пока не понятно, будет ли задействована вся арена либо только ее часть", – говорится в сообщении.
Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве. Событие посетило 22 603 зрителя.
Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергея Павловича в UFC.
"UFC возвращается в Россию 20 апреля. Турнир пройдет на "Газпром-Арене", которая вмещает 80 тысяч зрителей. Пока не понятно, будет ли задействована вся арена либо только ее часть", – говорится в сообщении.
Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве. Событие посетило 22 603 зрителя.
Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергея Павловича в UFC.
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