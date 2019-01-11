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Источник: 20 апреля на стадионе "Газпром-Арена" пройдет турнир UFC

Второй турнир UFC в России пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита", сообщает твиттер MMA Team Dagestan.

"UFC возвращается в Россию 20 апреля. Турнир пройдет на "Газпром-Арене", которая вмещает 80 тысяч зрителей. Пока не понятно, будет ли задействована вся арена либо только ее часть", – говорится в сообщении.

Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве. Событие посетило 22 603 зрителя.

Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергея Павловича в UFC.
Теги: Зенит
Вчера, 22:32
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#4  Blessing  Спб (Вчера, 23:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Я б тараканьи бега провёл..
..

Голова уже не вмещает..?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Вчера, 23:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Турнир пройдет на "Газпром-Арене", которая вмещает 80 тысяч зрителей.

Я б тараканьи бега провёл..
Но мне никто не разрешит..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Вчера, 22:50)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
на "Газпром-Арене", которая вмещает 80 тысяч зрителей.
confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Антон1990  Москва (Вчера, 22:35)
  • -5
  •  (5)

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