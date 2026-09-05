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Погребняк - о переходе Мостового в "Локомотив": "Зенит" потерял сильного футболиста

Павел Погребняк считает переход Андрея Мостового серьёзным усилением для "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
При этом бывший нападающий "Зенита" уверен, что петербургская команда лишилась футболиста, способного заметно повлиять на игру после выхода на поле.

- Мостовой, конечно, усиление для "Локомотива" 100%, он сильный футболист. А "Зенит", в свою очередь, потерял футболиста, который всегда может выйти и усилить игру, - приводит слова Погребняка "Спорт День за Днём".

Мостовой перешёл в "Локомотив" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сделку официально подтвердили 4 сентября.

За "Зенит" Мостовой выступал с 2019 года. На его счету 209 матчей за петербуржцев, 42 гола и 23 ассиста на партнёров. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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