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СМИ: Попов подпишет контракт с "Ростовом"

Бывший игрок "Спартака" Ивелин Попов близок к подписанию контракта с "Ростовом", сообщает сайт Gong.bg. Болгарский футболист получил улучшенное предложение от донского клуба и теперь готов его принять.

СМИ: Попов подпишет контракт с "Ростовом"

По сведениям этого источника, южный клуб ведет борьбу за полузащитника с московским "Динамо", турецким "Трабзонспором" и клубами из ОАЭ и Китая.

Сообщалось, что ранее Попов отклонил предложение "Ростова" в размере 800 тысяч евро в год.

Фото: readfootball.com
Теги: Попов Ростов Спартак
Сегодня, 08:36
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#1  Честный  San-Francisco (Сегодня, 08:47)
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Болеет за:
«Ювентус»
Круто!
Лучшего спартаковца переманили,ростов молодцы!
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
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