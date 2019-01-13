СМИ: Попов подпишет контракт с "Ростовом"

Бывший игрок "Спартака" Ивелин Попов близок к подписанию контракта с "Ростовом", сообщает сайт Gong.bg. Болгарский футболист получил улучшенное предложение от донского клуба и теперь готов его принять.По сведениям этого источника, южный клуб ведет борьбу за полузащитника с московским "Динамо", турецким "Трабзонспором" и клубами из ОАЭ и Китая.Сообщалось, что ранее Попов отклонил предложение "Ростова" в размере 800 тысяч евро в год.Фото: readfootball.com