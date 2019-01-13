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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ещенко - о Глушакове: это делают специально, чтобы Денис с катушек съехал
Защитник московского "Спартака" рассказал о давлении, которое оказывается на его партнёра Дениса Глушакова
– Вас эта ситуация с Глушаковым сблизила? Стали теснее общаться?
– Да мы и так хорошо общались, в дубле – тоже. Но в одной кровати мы не спим (смеется). Нормальное, человеческое общение товарищей по команде.
Давление на него? Да, это тяжелый процесс, семейные вопросы. Там тоже грамотные люди. Только тема затухает, они тут же еще что-то вкидывают. Специально делают, чтобы Денис с катушек съехал. Это все искусственно делается: если бы что-то было на самом деле, то они сразу все использовали, а не стали бы тянуть несколько месяцев. Я же сам проходил через такое, поэтому хорошо понимаю Глушакова, - цитирует Ещенко издание "Спорт-Экспресс".
– Вас эта ситуация с Глушаковым сблизила? Стали теснее общаться?
– Да мы и так хорошо общались, в дубле – тоже. Но в одной кровати мы не спим (смеется). Нормальное, человеческое общение товарищей по команде.
Давление на него? Да, это тяжелый процесс, семейные вопросы. Там тоже грамотные люди. Только тема затухает, они тут же еще что-то вкидывают. Специально делают, чтобы Денис с катушек съехал. Это все искусственно делается: если бы что-то было на самом деле, то они сразу все использовали, а не стали бы тянуть несколько месяцев. Я же сам проходил через такое, поэтому хорошо понимаю Глушакова, - цитирует Ещенко издание "Спорт-Экспресс".
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