Новости партнеров

Алан Дзагоев пропускает командные тренировки из-за болезни

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на сборе в Кампоаморе пропускает командные тренировки из-за простуды.

Футболист должен вернуться в строй в ближайшие дни.

С ЦСКА также не работает голкипер Игорь Акинфеев. Он получил несколько дополнительных дней отдыха.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 19:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(1)
#10  Мотл  сымайки (Сегодня, 20:05)
  • +4
  •  (4)

Цитата: Steed
лишь бы коней посмешить своими потугами нелепыми


Да оно походу всех смешит. само себе плюсики ставит. Само с собой уже общаться начало. Больше то никому не вперся))


--------------------
проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#9  Steed   (Сегодня, 20:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Мотл,
Да эта свиная подстилка и под толстого спидозного гей-негра-карлика ляжет, лишь бы коней посмешить своими потугами нелепыми laughing
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#8  9 яйцо Гвинера  Там (Сегодня, 19:48)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мотл
Трудно живется пидорняку на РуФу, )) Кем только не приходится прикидываться, "то монашкой, то пастушкой")))

стакан ты перед кем ерепенишься сасунок?
тебя как раньше драли так и теперь по традиции..
хоть с 135 аккаунта напиши smile
Регистрация: 13.01.2019 [жалоба]
#7  Волжанин   (Сегодня, 19:47)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 9 яйцо Гвинера
неудачно чихнул нюхая кокс

За ерёмой донюхиваешь? Удел всех поросят подбирать объедки.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 19:46)
  • -8
  •  (10)

хрусталь
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Мотл  сымайки (Сегодня, 19:44)
  • +4
  •  (8)

Цитата: Steed
Цитата: 9 яйцо Гвинера
неудачно чихнул нюхая кокс
Свиноухий патриот Ерёменко. После чего забил мясу автогол)))


Трудно живется пидорняку на РуФу, )) Кем только не приходится прикидываться, "то монашкой, то пастушкой")))


--------------------
проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#4  9 яйцо Гвинера  Там (Сегодня, 19:40)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Steed
Свиноухий патриот Ерёменко. После чего забил мясу автогол)))

Шурик полуСидер кто тебя еще не пердолил?))
Регистрация: 13.01.2019 [жалоба]
#3  Steed   (Сегодня, 19:37)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 9 яйцо Гвинера
неудачно чихнул нюхая кокс

Свиноухий патриот Ерёменко. После чего забил мясу автогол)))
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#2  9 яйцо Гвинера  Там (Сегодня, 19:35)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
неудачно чихнул нюхая кокс
Регистрация: 13.01.2019 [жалоба]
#1  Steed   (Сегодня, 19:28)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
один день всего пропустил. В день - две тренировки)
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.