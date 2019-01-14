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Сергей Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы РФС

Бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин подал документы на участие в выборах президента Российского футбольного союза (РФС).

Ранее источник в РФС сообщил, что единственным претендентом на пост главы организации является председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Дюков. Прием заявок кандидатов на участие в выборах президента РФС был завершен 13 января. Все процедуры по регистрации претендентов на участие в выборах будут завершены до 16 января.

"Пять общероссийских организаций, членов РФС, выдвинули меня. Я дал свое видение развития РФС, и они решили меня поддержать", - цитирует Кузьмина ТАСС.
Сегодня, 16:26
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