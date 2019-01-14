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Юрий Сёмин: Майкон? Не имею права обманывать игрока и брать его просто для количества

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, почему не заинтересован в возвращении полузащитника Майкона в московский клуб.

"У нас на его позиции сейчас уже большая группа игроков. Сами посмотрите: Фарфан, Смолов, Эдер, Тугарев. Раньше Майкон был нам очень нужен. На сегодняшний момент я не имею права брать игрока, которого даже приблизительно не вижу в стартовом составе. Я не имею права обманывать футболиста и брать его просто для количества", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Майкон Локомотив
Сегодня, 19:20
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