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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Юрий Сёмин: Майкон? Не имею права обманывать игрока и брать его просто для количества
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, почему не заинтересован в возвращении полузащитника Майкона в московский клуб.
"У нас на его позиции сейчас уже большая группа игроков. Сами посмотрите: Фарфан, Смолов, Эдер, Тугарев. Раньше Майкон был нам очень нужен. На сегодняшний момент я не имею права брать игрока, которого даже приблизительно не вижу в стартовом составе. Я не имею права обманывать футболиста и брать его просто для количества", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"У нас на его позиции сейчас уже большая группа игроков. Сами посмотрите: Фарфан, Смолов, Эдер, Тугарев. Раньше Майкон был нам очень нужен. На сегодняшний момент я не имею права брать игрока, которого даже приблизительно не вижу в стартовом составе. Я не имею права обманывать футболиста и брать его просто для количества", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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