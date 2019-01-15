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"Рубин" и "Ростов" проявляют интерес к лучшему бомбардиру румынского ЧФР Цукудяну

Аркадий Запорожану, агент нападающего ЧФР и сборной Румынии Джордже Цукудяна, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Рубина" и "Ростова".

"Цукудян привлек интерес нескольких клубов Европы, но "Рубин" и "Ростов" заинтересованы в трансфере больше всех.

Пока не было официального предложения, ЧФР хочет за игрока 2,5-3 миллиона евро", – сказал Запорожану.

Цукудян является лучшим бомбардиром ЧФР в текущем сезоне, на его счету 13 голов в 19 матчах.

Digisport
Теги: Рубин Ростов
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