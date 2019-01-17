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"Рубин" разошёлся миром с румынским "Вииторулом" в контрольном матче

"Рубин" в товарищеском матче сыграл вничью с румынским "Вииторулом" который занимает 5-е место в высшей лиги Румынии.

Товарищеский матч

Рубин (Россия) – Вииторул (Румыния) – 2:2 (1:0)

Голы у "Рубина" : 1:0 – Цаллагов (42), 2:2 – Шекари (64).

Состав "Рубина" в первом тайме: Обухов, Цаллагов, Абдуллин, Уремович, Сорокин, Устинов, Пантелеев, Могилевец, Акбашев, Давиташвили, Сагитов.

Состав "Рубина" во втором тайме: Обухов, Агапов, Микушин, Уремович, Степанов, Камболов, Мухаметзянов, Шекари, Башкиров, Голдобин, Коблов.
Теги: Рубин
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