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Кристиан Нобоа: понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для моего колена

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о ходе восстановления после травмы.

"Трудно три раза в день работать с тренером один на один. Он же все время только за тобой и смотрит! "Кристиан, беги! Кристиан, туда, Кристиан, сюда! Давай-давай! Делаем до конца!" Знаете, когда занимается 20 человек одновременно, то ты где-то в чем-то можешь дать себе слабинку, а тут — никак.

Понимаю, что сейчас каждый день таит какую-то опасность для колена. Я даже пешком хожу аккуратно. Бассейн, прыжки — то же самое. Раньше, до травмы, со мной никогда такого не было. А теперь приходится себя сдерживать. Последние полтора месяца я работал не только в тренажерном зале, но и бегал. Постоянно.

Надеюсь, после сбора в Катаре буду чувствовать себя еще лучше, а после испанского тренировочного лагеря окажусь почти готов.", - приводит слова эквадорца Матч ТВ.
Теги: Зенит Нобоа
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