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Кристиан Нобоа: надеюсь, что весной "Зенит" будет играть также, как в начале чемпионата

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа подвел итоги первой части чемпионата.

"В конце года у нас был тяжелый период: накопилось много игр и травм. В итоге под рукой у тренера оказалось мало футболистов. Так бывает. Начинаются повреждения у одного, другого, и пошла полоса. Хотя в начале сезона мы играли очень хорошо. Надеюсь, так будет и весной. Я и другие травмированные ребята наберем форму. С полным составом тренеру работать проще. Теперь можно все начать заново. Главный тренер постоянно разговаривает с командой и хорошо нас мотивирует", - цитирует игрока Матч ТВ.
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 11:09
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