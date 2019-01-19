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Шандор Варга - о трансфере Акуньи в "Зенит": переход почти завершен

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о потенциальном переходе в "Зенит" защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи.

"Не хотелось бы подробно говорить о трансфере до его завершения. 20 млн евро? Речь идет действительно идет об этих цифрах и переговоры близки к завершению", - цитирует Варгу "СЭ".
Теги: Зенит Спортинг Акунья Варга
Сегодня, 15:24
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#3  Макс Александрович  SEPULTURA (Сегодня, 16:02)
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Болеет за:
«Спартак»
зенит Г-овно зенит Г-овно
Регистрация: 17.02.2018 [жалоба]
#2  Роман Евсеенко   (Сегодня, 15:51)
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Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шо, ещё один аргентинос на пару месяцев сплошного разочарования? Опять Зенит устраивает пляску на граблях.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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