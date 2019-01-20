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"Ростов": считаем недопустимым перенос матча с "Краснодаром"

"Ростов" высказался по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России против "Краснодара".

"Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок. Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи – 24 февраля. Однако, после обращения "Краснодара", была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 15:15
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#2  MIG  Piter (Сегодня, 15:34)
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Краснодар, да сыграйте с ними уже дублем. Заепли чес слово. Сыграть молодежью и будь что будет. В конце обязательно сказать: "спасибо за понимание, соседи. Понимаем вашу тяжелую ситуацию и принципиальность в данном вопросе".
***
фактически, только 14 января состоялись переносы полуфиналов кубка России. Сразу после этого Краснодар попросил перенести и 1/4 финала. Но Карпин почему-то ситуацию обрисовал от обратного: мол, еще в декабре предлагали Краснодару перенос. И молчит о том, что тогда был принципиально другой календарь по проведению полуфиналов. Включил дурака, выставил Краснодар нытиками, а сам мол такой белый и пушистый. Тьфу, бл.. и все Россией это дерьмо поддержали - мол, Краснодар, разнылся и т.д.
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вот слова Мусаева: Карпин спросил меня, когда играем ответный матч – 23 или 24 февраля? Я ответил: если выйдем из группы в Лиге Европы, то 24 февраля, так как вторую игру в Лиге Европы проведем 21 февраля, а первый полуфинальный матч Кубка России был назначен на 27 февраля. О переносе полуфиналов тогда никто ничего не говорил. А сейчас полуфиналы сдвинули на более поздний срок, и вполне логично, что мы хотим сыграть позже 24-го, так как вернемся из Германии, где будем играть с "Байером" в Лиге Европы, только после обеда 22 февраля.

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да отсосите друг другу, минусаторы, коли сказать нечего в ответ


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 15:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Считаю недопустимым выступления в нашей лиги игроков типа Гацкана,которые год за годом целенаправленно ломают футболистов,а таких в Ростове полсостава.Не нравятся переносы?Могут не играть,технарь автобусу и пусть истерики дальше закатывают.Лучше бы с долгами клуба перед игроками разобрались для начала.Желаю Ростову вылета не только из кубка,но и чемпа.Потеря команды истеричек и косталомов нашей Пл будет только на благо)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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