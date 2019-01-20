"Ростов": считаем недопустимым перенос матча с "Краснодаром"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:28
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
11:22
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (8)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (8)
00:48
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
Вчера, 23:26
Эктор Бельерин получил травму колена
Эктор Бельерин получил травму колена
Вчера, 23:24
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
Вчера, 23:22
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард" (1)
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард" (1)
Вчера, 22:28
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
Вчера, 22:26
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
Вчера, 22:05
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Вчера, 21:21
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (9)
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (9)
Вчера, 21:17
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Вчера, 20:56
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
"Ростов": считаем недопустимым перенос матча с "Краснодаром"
"Ростов" высказался по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России против "Краснодара".
"Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок. Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи – 24 февраля. Однако, после обращения "Краснодара", была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.
Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды", - говорится на официальном сайте клуба.
"Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России между "Ростовом" и "Краснодаром" на более поздний срок. Напомним, что ранее была назначена дата проведения встречи – 24 февраля. Однако, после обращения "Краснодара", была назначена комиссия для пересмотрения определенного ранее дня ответной встречи.
Исходя из крайне негативной реакции болельщиков, клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесен на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать все возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды", - говорится на официальном сайте клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.