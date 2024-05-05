Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Селихова его состоянием.
"Бабич и Зорин продолжают восстановление, Селихов приболел и остался в Москве", - сказал он.
Встреча "Пари НН" и "Спартака" пройдет 5 мая на домашнем стадионе нижегородцев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, обслужит матч судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым. "Спартак" подходит к 27-му туру с 42-мя очками в активе, "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" расположились на 12 строчке с 28-ю баллами.
Источник: "Чемпионат"
Голкипер "Спартака" Селихов не приехал с командой на матч с "Пари НН"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов не приехал с командой в Нижний Новгород на матч 27-го тура с "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"