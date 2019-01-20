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Президент "Ростова": если РПЛ и РФС не хотят отличной посещаемости, то можно переносить матчи на будни

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о возможном переносе ответного матча Олимп Кубка России против "Краснодара".

– Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну.

Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничто не мешало перенести встречу чемпионата с 8-го на 9-е.

С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры – 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.

– Когда узнали о переносе матча?

– 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата – 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18 января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.

– Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?

– Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту". Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели, что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день.

Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол – игра для болельщиков.

Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интересе к Кубку России, а перенос этому не поможет, – сказал Арутюнянц.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ростов РПЛ РФС
Вчера, 22:33
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#3  Misha Hetfild  сто первый километр (Вчера, 23:12)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
arbetr27,
Ты чё такой упёртый ? Тебе по русски объясняют , что к чему , а ты своё талдычишь на всех ветках . У Ростова всё готово для игры в обозначенный день . Что-то менять не выгодно . Плетёшь всю ересь подряд . Всё в одну кучу свалил и банкротов и регистрацию и т.д. Болеешь?
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  Босх  Россия (Вчера, 23:00)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Дата утверждена.
Ростов о переносе не просит.
Просьба краснодарцев- мимо кассы...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  arbetr27  Санк-Петербург (Вчера, 22:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Хватит дурку включать - все уже давно поняли чего вы с пакостным Карпухой хотите, ссылаясь на заботу о болельщиках и "забывая" что еще ШЕСТИ клубам перенесли матчи Кубка, "сломав" план подготовки к сезону... Но они, в отличие от колхоза не ныли, а просто перестроились. И главное, чего армянин не знать не может - ВСЕГДА матчи кубка игрались в будний день, кроме финала и почему РФС должен делать исключения для "Ростова", кто подскажет ? Или вы, хитромудрые, готовы занести в кабинеты РФС, при том, что клуб в долгах опять, его хотят вновь признать банкротом да еще и запрет на регистрацию новичков наложен... Откуда деньги, ЗИН ? А по проданным билетам (будет продано больше 10 тыс после выходных), можно почитать паблики ростовские, где болел призывают срочно выкупать билеты на 24.02., что бы бледно не выглядеть. Если не будет переноса в интересах Краснодара, можно будет считать, что ростовские решалы просто вытерли ноги об РФС и РПЛ, создав прецедент для других клубов, не признавать изменений в календаре ЧР и Кубка в интересах команд, участвующих в ЕК. Завтра все узнаем, сколько стоит господин Прядкин и КО или он нас удивит своей адекватностью ? Ждем...с
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
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